Байден назвал условие и сроки исчезновения НАТО

Вашингтон, 5 июля. Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что НАТО может исчезнуть, если действующий американский президент Дональд Трамп одержит победу на выборах и вновь возглавит США.

В интервью CNN он сказал, что Североатлантического альянса не станет через четыре или пять лет, если будет переизбран Трамп.

"If [Trump] wins reelection, I promise you, there'll be no NATO in four years, or five years," Joe Biden says about President Trump pursuing relationships with North Korea's Kim Jong Un and Russia's Vladimir Putin over US allies. pic.twitter.com/6ZlU1Pwkng — New Day (@NewDay) July 5, 2019

Напомним, в конце апреля текущего года Байден объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов на выборах, которые намечены на 2020 год. Бывший вице-президент США подчеркнул, что на данном этапе на карту поставлено очень многое, поэтому он принял решение баллотироваться.

Ранее сообщалось, что Байден придумал прозвище для главы Белого дома. Он назвал его «клоуном».

Федеральное агентство новостей подготовило материал о Джо Байдене и рассказало о его биографии и политической карьере.