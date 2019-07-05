Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 5 июля.

Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший из Нью-Йорка в Лондон, совершил экстренную посадку в Бостоне. Следовавший из Нью-Йорка в Лондон самолет сел в Бостоне из-за возгорания.

Константин Янкаускас — самый малоизвестный из всей команды «ОПГ Навального». Он является самым неудачливым и неуверенным в собственных политических амбициях последователем горе-блогера. Ху из Янкаускас: вор, гей и самый неизвестный оппозиционер.

Президент РФ Владимир Путин призвал Запад прекратить возлагать на Москву ответственность за выполнение минских договоренностей. В Совфеде объяснили реакцию Путина на требование Запада «соблюдать минские соглашения».

Муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов прокомментировал расставание пары после девяти лет брака. Муж Лолиты назвал расставание с певицей «семейной историей».

Экс-замглавы штаба Навального в Москве Виталий Серуканов объяснил, почему Любовь Соболь подделывает подписи избирателей. Подделывающая подписи для Мосгордумы Соболь была готова на криминал еще в 2014 году.

Корреспонденты ФАН, находящиеся в настоящий момент в столице Судана — Хартуме, стали свидетелями очередной волны многотысячных демонстраций. «Великое событие»: армия и оппозиционеры Судана договорились.

МВД прорабатывает возможность привлекать к ответственности подростков за сигареты в рамках КоАП. Несовершеннолетних в России накажут за курение.

Маттео Сальвини считает президента РФ Владимира Путина человеком, который оставит след в истории. Вице-премьер Италии назвал Путина человеком, который оставит след в истории.

Маттео Сальвини опубликовал на своей странице в Instagram две фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным. Итальянский вице-премьер похвастался в соцсетях фотографиями с Путиным.

Тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на автостоянке. Секретные документы из лаборатории, где изучали «Новичок», нашли на помойке в Лондоне.