«Отрытая для всех» Соболь снова сбежала от журналистов после вопроса о поддельных подписях

Кандидат в Мосгордуму от 43 округа, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь в очередной раз не стала отвечать на вопросы журналистов о поддельных подписях. Об этом сообщил корреспондент ФАН-ТВ.

В пятницу, 5 июля, в «Центре сборе подписей» на Рождественском бульваре в Москве состоялась пресс-конференция по итогам сбора подписей. Соболь рассказала, что ей удалось собрать порядка 5,6 тысячи автографов от жителей Арбата, Пресни и Хамовников.

Во время пресс-конференции к юристу ФБК обратился корреспондент с просьбой поговорить лично после мероприятия. Любовь согласилась, далее в беседе подчеркнув, что считает себя «самым открытым кандидатом из всех» и с удовольствием ответит на все вопросы журналистов.

«Я максимально открыта: я постоянно общаюсь с жителями в округе, я делаю сама поквартирные обходы, я приезжала на куб собирать подписи, я общаюсь в социальных сетях. Мне нечего скрывать», — заявила она.

Свою позицию Соболь не раз демонстрировала в своих социальных сетях:

Но, несмотря на «открытость», кандидат в Мосгордуму предпочел проигнорировать «неудобные вопросы» и сбежать через запасной вход. Равно как не стала разговаривать с корреспондентом ФАН-ТВ на улице:

«Любовь, скажите, пожалуйста, свою итоговую позицию по поводу поддельных подписей?» — спросил журналист, но ответа не услышал.

Соболь прошла к машине, а корреспондента ФАН оттеснили молодые люди, шедшие рядом с «юристом».

Очевидно, что Соболь открыта не для всех, а только для удобных ей так называемых независимых СМИ, вроде «Новой газеты».

Ранее полиция обнаружила «фабрику» по изготовлению поддельных подписей. «Цех» находился в арендованной квартире в Пресне. Хозяину помещения пожаловались на постоянный шум, и толпу народа, которая посещала квартиру. Он попросил товарища проверить жилье, и мужчина пришел на квартиру вместе с полицейскими. В настоящее время ведется проверка.