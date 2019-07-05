Беглов вручил документы на новые квартиры многодетным семьям Петербурга

Санкт-Петербург, 5 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил документы на новые квартиры многодетным семьям города. На церемонии в Смольном, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, документы на жилье получили 25 многодетных семей из Приморского и Пушкинского районов Северной столицы.

Глава города рассказал, как будет реализована программа передачи квартир. По его словам, в 2019 году 1811 семей получат квартиры, а еще 567 смогут приобрести их с помощью социальных выплат. Беглов добавил, что в следующем году финансирование для обеспечения многодетных семей жильем будет увеличено.

Градоначальник рассказал, что сам рос в многодетной семье. Он поблагодарил петербуржцев, которые посетили церемонию в Смольном.

«Многодетная семья — это много-много хлопот. Много вопросов, много надо терпения. Когда я спрашиваю свою маму: «Мама, а ты счастлива?», она говорит: «Да, конечно». Но я говорю, что нас восемь таких, поднять всех — это же трудно. А она говорит: «Я счастлива, потому что я вас люблю, и вы меня любите!» И это самое главное», — поделился Александр Беглов, передают «Невские Новости».

Как отмечает издание, внеочередным правом на получение жилья обладают многодетные семьи, в которых есть пять и более несовершеннолетних детей; семьи, в составе которых есть ребенок-инвалид, а также семьи, в которых родились трое и более детей одновременно. Губернаторской поправкой при формировании бюджета Петербурга на 2019 год объем финансирования на предоставление сертификатов многодетным семьям был увеличен в два раза по сравнению 2018 годом и составил два миллиарда рублей. В связи с этим 567 многодетных семей получат возможность купить квартиры с использованием социальных выплат.