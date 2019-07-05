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Британец поймал самого крупного в мире сиамского карпа

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Британец поймал самого крупного в мире сиамского карпа

Бангкок, 5 июня. Британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа весом в 105 килограммов на озере в Таиланде. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 42-летнего рыбака, ему потребовалось почти полтора часа, чтобы вытащить пойманного карпа, или как его еще называют усача, из воды. Харви отметил, что 105-килограммовая рыба почти не сопротивлялась, однако проблема была в весе улова.

«Я очень нервничал, потому что не хотел допустить ошибку», — рассказал рыбак.

Харви удалось побить прежний мировой рекорд. Ранее вес самого большого пойманного карпа составлял на 4,5 килограмма меньше, пишет «МИР24».

Ранее ученые опубликовали видео гигантского кальмара длиной около 3,7 метра. На ролике можно увидеть, что появление прибора вызвало агрессивную реакцию моллюска. Он попытался схватить аппарат своими щупальцами.

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