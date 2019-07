Британец поймал самого крупного в мире сиамского карпа

Бангкок, 5 июня. Британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа весом в 105 килограммов на озере в Таиланде. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 42-летнего рыбака, ему потребовалось почти полтора часа, чтобы вытащить пойманного карпа, или как его еще называют усача, из воды. Харви отметил, что 105-килограммовая рыба почти не сопротивлялась, однако проблема была в весе улова.

A British angler is celebrating today after catching the world's biggest carp fish that weighed a staggering 232lbs.

John Harvey, 42, landed the enormous Siamese carp after a knee-trembling 80 minute battle to reel it in at a lake in Thailand.

(With thanks Daily Mail UK) pic.twitter.com/HZBbV3QJEW