Министерство туризма Сирии рассказало о будущем сотрудничестве с Россией

Дамаск, 6 июля. Министерство туризма Сирии открыло специальные проекты, привлекательные для российских инвесторов на побережье и других областях страны, где возможны различные формы туристических инвестиций, заявил глава ведомства в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

Министр отметил, что сектор туризма занял важное положение в экономике Сирии, он серьезно повлиял в 2009-2010 годах, показав наибольший прирост туристов.

«Мы нацелены на многие рынки для прибытия туризма, особенно после восстановления безопасности и стабильности. В районах Сахеля туризм продолжается. В Алеппо открылись многие отели, и мы стремимся вернуться в Сирию, какой она была до войны. Потеря доходов сирийского туристического сектора составила около 50 миллиардов долларов с начала кризиса в Сирии в 2011 году», — отметил министр.

Количество туристов и посетителей Сирии сократилось на 98% по сравнению с докризисными годами. Министр туризма заявил, что «1468 объектов обслуживания, в том числе 365 отелей и 1103 ресторана, а также 403 туристических объекта было разрушено — полностью или частично.

Причина этих потерь — региональные и местные условия, запрет на полет сирийской авиакомпании, и остановились иностранные авиакомпании, а также прекращение страхования на территории страны.

Предыдущая официальная статистика показала, что уровень ежегодных потерь сирийского туризма составил 387 миллиардов фунтов за годы с 2011 по 2014 год.

В докладе министерства туризма 2018 года говорится о том, что число иностранцев, въехавших в Сирию в 2017 году составил около 1,3 миллиона, из которых 237000 прибыли через международный аэропорт Дамаска и 570000 вошел через новый пограничный пункт «Джейдет-Ябус».

Форум по инвестициям в туризм, который будет проведен в июле, будет посвящен многим проектам, привлекательным для инвестиций, будет много объектов, построенных совместно с дружественными странами в целях оказания поддержки инвесторам.

Министр подчеркнул выдающийся уровень отношений между Россией и Сирией, прежде всего между двумя президентами, президентом Башаром Асадом и президентом Владимиром Путиным на политическом, экономическом, военном, туристическом и туристическом уровнях.

В данный момент российская сторона готовит несколько проектов на сирийском побережье, а также в других местах.