Редакция ФАН возмущена приговором поджигателям двух редакций в Петербурге и намерена его обжаловать

Громкое уголовное дело о поджогах редакций ФАН и НТВ закончилось штрафами. Октябрьский районный суд Петербурга 5 июля вынес постановление о назначении штрафа лицам, изобличенным следствием в двух поджогах — редакции Федерального агентства новостей (ФАН) на Белоостровской улице и редакции НТВ на улице Павлова.

Перед судом в Петербурге предстали 57-летний журналист Аркадий Орлов, являющийся заказчиком поджогов, его 53-летний коллега Вадим Лившиц, выступивший в качестве организатора преступлений, а также исполнители нападения на редакции ФАН и НТВ — водитель-экспедитор Игорь Васильев и 36-летний Василий Кирсанов. Всем четверым изначально были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), максимальное наказание за которое — лишение свободы на срок до семи лет. Затем обвинение было переквалифицировано на 167-ю статью «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

Напомним, нападение на редакцию ФАН, расположенную в бизнес-центре «Ильич» на Белоостровской улице, было совершено в ночь на 9 октября 2018 года. Нападавшие сначала разбили окно на первом этаже здания, бросив в него камень, затем залили в образовавшуюся дыру в стекле воспламеняющуюся жидкость и подожгли ее.

В этот момент в редакции находилась ночной редактор агентства. Она чудом спаслась благодаря слаженным действиям охранника бизнес-центра, которые не дали огню распространиться. В самом бизнес-центре при этом находились десятки людей, которые также могли погибнуть.

В ходе допросов исполнители поджога — Васильев и Кирсанов — признались, что Орлов и Лившиц заплатили им 25 тысяч рублей, которые они поделили между собой. Также Васильев и Кирсанов рассказали, что спустя месяц после нападения на ФАН они совершили аналогичное преступление в отношении редакции НТВ на Петроградской стороне. Пострадавших тогда, по счастливой случайности, тоже не было, сгорел лишь автомобиль.

Федеральное агентство новостей изначально выступало против квалификации деяний этой преступной группы как хулиганство. По словам гендиректора ФАН Евгения Зубарева, нападения на ФАН и НТВ — это политически мотивированные теракты и проявления экстремизма, которые, к счастью, не принесли жертв и серьезного материального ущерба.

«Не исключаем, что действия Орлова и Лившица координировались и финансировались из Киева. Проукраинских радикалов не устраивает, что ФАН критикует деятельность украинских националистов и киевский режим в целом», — заявил тогда Зубарев.

С ним был согласен депутат Госдумы Виталий Милонов, которому доводилось сталкиваться с деятельностью петербургского движения «Славянское объединение Русский Майдан», в рядах которого «засветился» Аркадий Орлов.

«Я считаю, что никакого хулиганства в их действиях нет, это практически покушение на теракт. Эти орловы, лившицы и прочие мерзавцы делали это не потому, что они какие-то хулиганы. Они намеренно пытались поджечь редакцию с людьми, которые имеют свою позицию, отличную от их неолиберальной точки зрения», — подчеркивал парламентарий.

Однако Следственный комитет РФ не усмотрел в этом деле идеологической составляющей, посчитав поджог, то есть общественно опасный способ расправы, банальной попыткой уничтожения имущества. При этом обвиняемые в ходе следствия признали свою вину, объясняя свои действия по отношению к журналистам идеологическим противостоянием.

Несмотря на это, Октябрьский суд пошел еще дальше следствия, назначив поджигателям минимальное наказание по статье 167-й, судебные штрафы. Согласно приговору, Кирсанову и Васильеву назначены штрафы в 35 000 рублей каждому, Лифшицу — в 25 000 рублей, Орлову — в 20 000 рублей.