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Редакция ФАН возмущена приговором поджигателям двух редакций в Петербурге и намерена его обжаловать

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Редакция ФАН возмущена приговором поджигателям двух редакций в Петербурге и намерена его обжаловать

Громкое уголовное дело о поджогах редакций ФАН и НТВ закончилось штрафами. Октябрьский районный суд Петербурга 5 июля вынес постановление о назначении штрафа лицам, изобличенным следствием в двух поджогах — редакции Федерального агентства новостей (ФАН) на Белоостровской улице и редакции НТВ на улице Павлова.

Перед судом в Петербурге предстали 57-летний журналист Аркадий Орлов, являющийся заказчиком поджогов, его 53-летний коллега Вадим Лившиц, выступивший в качестве организатора преступлений, а также исполнители нападения на редакции ФАН и НТВ — водитель-экспедитор Игорь Васильев и 36-летний Василий Кирсанов. Всем четверым изначально были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), максимальное наказание за которое — лишение свободы на срок до семи лет. Затем обвинение было переквалифицировано на 167-ю статью «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

Напомним, нападение на редакцию ФАН, расположенную в бизнес-центре «Ильич» на Белоостровской улице, было совершено в ночь на 9 октября 2018 года. Нападавшие сначала разбили окно на первом этаже здания, бросив в него камень, затем залили в образовавшуюся дыру в стекле воспламеняющуюся жидкость и подожгли ее.

В этот момент в редакции находилась ночной редактор агентства. Она чудом спаслась благодаря слаженным действиям охранника бизнес-центра, которые не дали огню распространиться. В самом бизнес-центре при этом находились десятки людей, которые также могли погибнуть.

В ходе допросов исполнители поджога — Васильев и Кирсанов — признались, что Орлов и Лившиц заплатили им 25 тысяч рублей, которые они поделили между собой. Также Васильев и Кирсанов рассказали, что спустя месяц после нападения на ФАН они совершили аналогичное преступление в отношении редакции НТВ на Петроградской стороне. Пострадавших тогда, по счастливой случайности, тоже не было, сгорел лишь автомобиль.

Редакция ФАН возмущена приговором поджигателям двух редакций в Петербурге и намерена его обжаловать

Федеральное агентство новостей изначально выступало против квалификации деяний этой преступной группы как хулиганство. По словам гендиректора ФАН Евгения Зубарева, нападения на ФАН и НТВ — это политически мотивированные теракты и проявления экстремизма, которые, к счастью, не принесли жертв и серьезного материального ущерба.

«Не исключаем, что действия Орлова и Лившица координировались и финансировались из Киева. Проукраинских радикалов не устраивает, что ФАН критикует деятельность украинских националистов и киевский режим в целом», — заявил тогда Зубарев.

С ним был согласен депутат Госдумы Виталий Милонов, которому доводилось сталкиваться с деятельностью петербургского движения «Славянское объединение Русский Майдан», в рядах которого «засветился» Аркадий Орлов.

«Я считаю, что никакого хулиганства в их действиях нет, это практически покушение на теракт. Эти орловы, лившицы и прочие мерзавцы делали это не потому, что они какие-то хулиганы. Они намеренно пытались поджечь редакцию с людьми, которые имеют свою позицию, отличную от их неолиберальной точки зрения», — подчеркивал парламентарий.

Однако Следственный комитет РФ не усмотрел в этом деле идеологической составляющей, посчитав поджог, то есть общественно опасный способ расправы, банальной попыткой уничтожения имущества. При этом обвиняемые в ходе следствия признали свою вину, объясняя свои действия по отношению к журналистам идеологическим противостоянием.

Несмотря на это, Октябрьский суд пошел еще дальше следствия, назначив поджигателям минимальное наказание по статье 167-й, судебные штрафы. Согласно приговору, Кирсанову и Васильеву назначены штрафы в 35 000 рублей каждому, Лифшицу — в 25 000 рублей, Орлову — в 20 000 рублей.

Редакция ФАН возмущена приговором поджигателям двух редакций в Петербурге и намерена его обжаловать

«Штраф за умышленный ночной поджог двух редакций — это фактически поощрение расправ по политическим мотивам. Нашу редакцию пытались поджечь дважды, ночью, и оба раза лишь по счастливой случайности удалось быстро погасить огонь. При этом первый поджог даже не расследовался, а за второй сегодня преступники получили смехотворные штрафы. Мне пока неизвестна позиция НТВ, но ФАН точно будет обжаловать решение суда.

Во-первых, мы не согласны с квалификацией этих поджогов по статье 167 УК РФ, поскольку преступники были нацелены не на уничтожение имущества, а на уничтожение редакций вместе с людьми, находящимися там. А во-вторых, даже 167-я статья предполагает лишение свободы. Фактически подобное решение суда выглядит сигналом для радикалов и экстремистов — атакуйте своих политических оппонентов общественно-опасным способом, вам грозит за это всего лишь штраф», — так прокомментировал решение Октябрьского суда генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

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