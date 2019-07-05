Промокшая Меланья Трамп вышла к американцам в День независимости без нижнего белья

Вашингтон, 5 июля. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья приняли участие в торжественных мероприятиях в честь Дня независимости. Первая леди США в очередной раз поразила американцев своей красотой и откровенным нарядом.

Торжественная церемония прошла 4 июля у мемориала Линкольну в Вашингтоне. Во время торжеств в небе над американской столицей пронесся президентский Boeing-747. Однако все внимание американцев было сосредоточено вовсе не на главе Белого дома, а на его супруге.

Бывшая модель выбрала для празднования Дня независимости белоснежное платье Caroline Herrera. Внезапно начавшийся ливень промочил облегающее платье первой леди, позволив зрителям убедиться, что Меланья Трамп не любит носить нижнее белье.

Американцев поразил откровенный наряд супруги президента. Пользователи Сети обратились к первой леди США в Twitter с вопросом, куда смотрели ее помощники. Некоторые даже предложили пожертвовать средства на покупку нижнего белья для промокшей первой леди.

«Белое платье, дождь, нет бюстгальтера… У вас нет персонала, который скажет вам, как вам нужно одеваться?» – возмутился пользователь KPFidler.

Однако большинство пользователей оценили внешний вид супруги президента. Американцы отметили, что первая леди выглядит прекрасно, даже промокнув под дождем.

«Вы единственный человек в истории, который может промокнуть и при этом выглядеть прекрасно! Будьте здоровы!» — написал пользователь ROC USA.

Стоит отметить, что это не первый конфуз Меланьи Трамп, связанный с выбором образа. В октябре прошлого года супруга президента США посетила Кению. Для визита в африканскую страну первая леди США выбрала наряд, который напоминал одежду плантаторов и рабовладельцев. Круглый широкий шлем, кожаные сапоги и светлые брюки оказались особенно неуместными в Африке, где подобный стиль в одежде ассоциируется с колониальным периодом.