Грушко рассказал, как идет выплата задолженности РФ Совету Европы

Москва, 5 июля. Россия работает над выплатой задолженности Совету Европы за 2017–2018 годы, однако для этого должны пройти соответствующие государственные процедуры. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он отметил, что Москва по вопросу задолженности уже давно заявила свою позицию: как только права российской делегации будут восстановлены, суммы будут возмещены. Грушко рассказал, как идет выплата.

«Часть этой задолженности мы уже возместили и сейчас продолжаем работать, там необходимо пройти государственные процедуры», — цитирует слова Александра Грушко ТАСС.

26 июня на сессии ПАСЕ была одобрена резолюция, в соответствии с которой права российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы были восстановлены в полном объеме. 2 июля пресс-секретарь генсекретаря организации Даниел Хольтген сообщил, что Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за текущий год.

Напомним, в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией делегацию РФ в ПАСЕ лишили ряда прав. Российская сторона сообщила о невозможности работать в таких условиях. В 2016–2018 годах Москва не направляла заявки на подтверждение своих полномочий, а в 2017 году приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.