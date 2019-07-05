Суд в Польше решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Варшава, 5 июля. Окружной суд Варшавы принял решение экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной фирмы-владельца сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Польши арестовали Вишневского по запросу российских властей.

«По делу Вячеслава В. информируем, что окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи разыскиваемого Российской Федерации», — передает сообщение РИА Новости.

Уточняется, что постановление обжаловал адвокат совладельца комплекса. Суд не удовлетворил жалобы и оставил свое решение в силе. Дело было передано министру юстиции, которому предстоит принять окончательное решение об экстрадиции Вишневского.

Напомним, трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, передает «Царьград». В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них – дети, пишет Deita.ru. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, в его рамках арестованы 15 человек, в том числе охранник, собственники и управляющие зданием, бывшие руководители областного МЧС.

Следствие установило, что Вишневский с участием посредника в 2013–2014 годах дал взятку в размере семи миллионов рублей гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко, начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову. Все трое также стали фигурантами этого дела.

Вишневский, как сообщали следователи, был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск, так как еще в 2016 году покинул Россию и жил в Испании.

На днях прокуратура предъявила обвинения руководителю службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрею Бурсину, который отвечал за ликвидацию огня в торговом центре «Зимняя вишня». Речь идет о статье «Халатность, повлекшая смерть людей», передает «Газета Кемерова». Сам Бурсин заявил, что вину не признает и не понимает сути предъявляемых ему обвинений.