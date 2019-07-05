Сирия, 5 июля. Взрыв автомобиля произошел в турецком городе Рейханлы на границе с Идлибом. Курды арестовали 19 человек в Хасаке в рамках принудительной мобилизации. Два взрыва прогремели в контролируемых курдами районах Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков в западной части Идлиба; атаковали опорные пункты исламистов на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации двух взрывов в провинции Ракка.

«Файлак Аш-Шам»: заявила об аресте курдских радикалов в Африне.

Курды: задержали 19 молодых людей в рамках принудительной мобилизации в Хасаке.

Провинция Алеппо

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) приступили к артобстрелам укрепрайонов исламистов на западе региона. Военнослужащие САА ведут огонь по военным объектам боевиков в районе населенного пункта Кафр-Даэль. Напомним, несколько часов назад в западной части провинции также осуществили боевые вылеты сирийские ВВС, нанесшие авиаудары по укреплениям исламистов вблизи Аль-Бувейды.

Между тем военный источник в сети Twitter (ogn55) передает, что помимо склада курдских радикалов, об обнаружении которого стало известно несколькими часами ранее, исламисты формирования «Файлак Аш-Шам» также выявили одну из «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG), осуществлявших подпольную деятельность в Африне, и арестовали несколько ее членов.

Провинция Идлиб

Агентство новостей Turkiye Gazetesi сообщает о взрыве в городе Рейханлы, расположенном на территории турецкой провинции Хатай у границы с Северным Идлибом. Детонировал автомобиль, припаркованный на улице имени Мехмета Акифа Эрсоя, в результате чего погибли три местных жителя, еще двое гражданских лиц получили ранения. Взрыв произошел в 13.00. На месте трагедии работали сотрудники скорой помощи, пожарные бригады, а также полиция. В настоящий момент ведется расследование причин взрыва. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию, заявив о том, что случившееся может являться результатом террористической деятельности. После инцидента в районе сирийско-турецкой границы был замечен турецкий разведывательный беспилотник, о чем сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (GDarkconrad).

Между тем ВКС РФ возобновили боевые вылеты в южной части провинции. По данным медиапортала Step News Agency, авиаудары пришлись по местам базирования радикалов недалеко от населенных пунктов Сахьян, Хиш и Хан Шейхун. Данных об итогах операции пока не поступало.

Провинция Ракка

Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что еще один взрыв произошел в Ракке. На этот раз сработало СВУ, заложенное в городе Ат-Табка юго-западнее административного центра провинции. В результате инцидента пострадал один из местных жителей. Кроме того, по данным агентства новостей Baladi-News, прогремел взрыв в административном центре провинции на улице Аль-Харба, что привело к ранению нескольких членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Точное число раненых пока устанавливается. Напомним, в первой половине дня в городе также сработала шумовая граната, заложенная у опорного пункта курдкой полиции. Предполагается, что к организации взрывов имеют отношение террористы «Исламского государства», действующие подпольно.

Провинция Хама

ВВС Сирии продолжают работу на севере Хамы. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), авиаудары ВВС САР пришлись по оборонительным сооружениям исламистов на подступах к Аль-Латамине, в районе которой ранее отмечались боевые вылеты российской авиации. Тем временем артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреливают укрепления исламистов в районе населенного пункта Аз-Зияра и деревни Аль-Машик, сообщает новостной портал Masar Press Agency. Кроме того, сирийские подразделения, дислоцирующиеся в предместьях населенных пунктов Аль-Карим и Аль-Хувейз, ведут огонь по позициям джихадистов вблизи деревень Аль-Хавиджа, Шахраназ и Джебб Сулейман на северо-западе провинции.

Провинция Хасака

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что в провинции вновь прошли аресты гражданских лиц в рамках принудительной мобилизации. 19 молодых людей были задержаны на контрольно-пропускных пунктах «Демократических сил Сирии» (SDF), размещенных поблизости от административного центра региона, и призваны на службу в ряды группировки. Все они были направлены в тренировочные лагеря курдов для обучения. Напомним, насильственная вербовка, проводимая SDF, не раз становилась основной причиной недовольства мирного населения. Несмотря на это, «демократическая армия» продолжает незаконные аресты сирийцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.