Эксперт назвал условия для сохранения за Украиной газового маршрута в Европу

Украина — это проблемная сторона при транзите российского газа в Европу. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Важный маршрут

Европейский союз считает украинский маршрут транзита российского газа стратегическим для своей энергетической безопасности. Об этом сообщил журналистам источник в структурах Евросоюза перед саммитом ЕС – Украина, который пройдет 8 июля.

«Украина была очень надежной транзитной страной, и ЕС считает украинский транзитный маршрут стратегическим маршрутом также и для нашей энергетической безопасности. Мы полностью поддерживаем Украину как стабильный и надежный транзитный маршрут и сделаем все возможное, чтобы обеспечить возможность Украине и дальше выполнять эту очень важную функцию», — сказал он.

Отказ от антироссийской риторики

Как отметил Евгений Валяев, когда представители Европейского Союза называют Украину надежной транзитной страной, то сразу хочется вспомнить скандалы последних десяти лет вокруг поставок газа в Европу. Они постоянно происходили по вине украинской стороны. Если бы украинский транзит был бы настолько стабильным, то альтернативные маршруты в таком количестве даже не рассматривались сегодня европейской стороной.

«Мы же видим, что проекты «Северного потока» — это не только интерес России и «Газпрома». Эти проекты активно поддерживаются и европейскими странами, заинтересованными в своей энергетической стабильности. Главная цель украинской стороны при обсуждении «Северного потока — 2» — это лоббировать сохранение транзита российского газа. Этот вопрос практически решен», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, стороны договорятся о том, что Россия сохранит транзит газа через Украину, если только не наступят какие-то форс-мажорные обстоятельства. Но при этом будут учтены интересы и российской стороны, так как отныне в российско-украинских газовых отношениях появятся сильные европейские посредники.

«Европейские лидеры стремятся к тому, чтобы газовый вопрос был закрыт на продолжительный срок. Их желание состоит в том, чтобы новый контракт между Россией и Украиной о транзите газа был продолжительностью не менее десяти лет, так как именно подобный срок позволит привлечь к украинской газотранспортной системе западных инвесторов», — добавил Евгений Валяев.

По мнению аналитика, Киев считает, что Россия и Европа не смогут обойтись без украинского транзита, ведь нити «Северного потока — 2» еще не введены в эксплуатацию, а на фоне увеличения потребления газа европейцами мощностей в обход Украины будет недостаточно. Москва придерживается позиции, что можно обеспечить европейского потребителя без участия Украины в транзите газа. Поэтому новый контракт с Украиной будет подписан в первую очередь для удовлетворения европейской стороны, которая не хочет оставить Киев без важной статьи дохода.

«При заключении нового контракта с Украиной по транзиту российского газа Москве крайне важно увидеть реформы в украинской энергетической сфере, ведь предыдущий формат отношений завел стороны в международные судебные инстанции. Нужен прозрачный и понятный контракт, на который не сможет влиять политическая конъюнктура Киева. Арбитрами в новом контракте будут выступать европейцы, у которых есть рычаги давления на украинскую политическую элиту», — рассказал Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что Украина не рассматривается основными мировыми игроками как самостоятельный субъект мировой или хотя бы региональной политики. Украина — это проблемная сторона при транзите российского газа в Европу, живущая на внешние кредиты.

«Такой статус закрепился за Украиной при президентском сроке предыдущего президента. Петр Порошенко не стремился добиться закрепления за Украиной статуса страны-транзитера, связывающего Россию и Европу. Такой статус бы помог Украине пережить торговый и экономический спад, но тогда бы пришлось отказаться от антироссийской риторики. На это Петр Порошенко пойти не смог. При Владимире Зеленском возможны сдвиги по этим вопросам, которые выгодны в первую очередь самому Киеву», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт отметил, что у украинских политиков и бизнесменов при Петре Порошенко отсутствовала долгосрочная стратегия по выстраиванию отношений с Россией. Они жили сегодняшним днем. Такая стратегия выглядит чреватой большими потерями в будущем, когда экономические отношения между Россией и Украиной начнут выравниваться. Вернуть доверие как надежного экономического партнера сложно, растерять его — очень легко.

«Стратегия Москвы в этой ситуации понятна: «Газпром» будет стремиться строить альтернативные нити газовых потоков в Европу. А это не только проект «Северного потока — 2», но и европейское ответвление от «Турецкого потока». При реализации этих проектов транзит газа через Украину достигнет того минимума, который будет обещан европейским партнерам, чтобы моментально не обвалить украинскую экономику от приостановки транзита, а также для поддержания работоспособности украинской транзитной газовой системы», — заключил Евгений Валяев.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что у Украины нет технической модели работы ГТС после прекращения транзита газа из России.