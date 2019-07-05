Опубликовано видео крупного пожара на заправке возле ТРЦ «Новомосковский»

Москва, 5 июля. Видео с места крупного пожара, вспыхнувшего на заправке возле ТРЦ «Новомосковский», появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло сегодня днем на территории Новой Москвы. По предварительным данным, на заправке взорвался пропан, после этого вспыхнул страшный пожар. Столб пламени достигал 20 метров.

Прибывшие спасатели присвоили возгоранию повышенный ранг сложности, но сейчас он понижен до номера 1бис. Появлялись и сообщения об одном пострадавшем.

По данным источника Федерального агентства новостей, в настоящее время горят две емкости с пропаном объемом 20 кубических метров каждая, а также две хозяйственные постройки.