Жирков и Кержаков останутся в «Зените» до конца сезона

Санкт-Петербург, 5 июля. Петербургский клуб «Зенит» подписал новые контракты с именитыми футболистами Михаилом Кержаковым и Юрием Жирковым. По информации пресс-службы ФК, спортсмены останутся в команде до конца сезона-2019/20.

Кержаков, являющийся вратарем «Зенита», сыграл за основную команду 20 матчей и успел заработать множество важных спортивных наград. Он стал обладателем Кубка России в сезоне 2015/16 и Суперкубка России в 2015 и 2016 годах, заполучил звание чемпиона страны 2018/19, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Жирков, заслуженный мастер спорта и играющий за «Зенит» с 30 января 2016 года, отмечает «Петербургский дневник», успел провести более 70 матчей, отдать две результативные передачи и забить два значимых мяча. Он находился на первых местах в списке 33 лучших футболистов чемпионата России, а также в составе петербургского клуба стал обладателем Кубка России сезона-2015/16 и Суперкубка России 2016 года.

Отметим, что в прошлом сезоне клуб выиграл чемпионат России и прошел в групповой этап Лиги чемпионов грядущего сезона.