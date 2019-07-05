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Взрыв прогремел у ТРЦ «Новомосковский», есть пострадавший

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Взрыв прогремел у ТРЦ «Новомосковский», есть пострадавший

Москва, 5 июня. Взрыв пропана произошел на заправке рядом с крупнейшим торгово-развлекательным комплексом в Новой Москве «Новомосковский». После этого вспыхнул пожар, столб огня взмыл на высоту почти 20 метров.

О ЧП на улице Хабарова сообщает Inforeactor со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На месте происшествия работают спасатели, дежурит скорая, прибыла полиция.

«Ранг пожара был второй, сейчас снижен до номера 1бис. Один человек пострадал», — уточнил собеседник агентства.

Источник Федерального агентства новостей добавил, что горят две емкости объемом 20 кубических метров каждая, а также две хозяйственные постройки.

 

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