Бубка отверг обвинения в подкупе при выборе столицы летней Олимпиады-2016

Москва, 5 июля. Олимпийский чемпион в прыжках с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Сергей Бубка отверг обвинения в подкупе при выборе столицы летних Олимпийских игр 2016 года. Он заявил, что Ламин Диак, бывший на момент выбора города проведения Игр главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), никогда не связывался с ним.

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что некоторые члены МОК, в том числе Бубка и россиянин Александр Попов, получили деньги в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. По его словам, тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман сообщил ему, что Ламин Диак обещал поддержку Рио-де-Жанейро. Также, с его слов, сын Диака якобы обещал обеспечить пять-шесть голосов в обмен на 1,5 миллиона долларов.

Сергей Бубка подчеркнул, что отвергает все обвинения в своей адрес.

«Я полностью отвергаю обвинения экс-губернатора Рио-де-Жанейро, отбывающего заключение за коррупцию. Господин Ламин Диак никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Игр-2016», — написал Сергей Бубка в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что его адвокаты написали Диаку и попросили его объяснить обвинения со стороны Кабрала. Бубка также отметил, что обратится к своим адвокатам с просьбой использовать все юридические методы, имеющиеся в распоряжении, для защиты его прав.

Напомним, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член МОК Александр Попов заявил, что не голосовал на выборах столицы летних ОИ-2016 за Рио-де-Жанейро. Он добавил, что заявление Кабрала стало для него шоком.