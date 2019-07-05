Стало известно, что ждет «сдавших ЕГЭ на ноль баллов» выпускников



Москва, 5 июля. Все школьники, получившие ноль баллов за ЕГЭ из-за «неправильной» ручки, могут смело готовиться к поступлению в вузы.

Выпуски заполняли экзаменационные листы «неправильной ручкой», поэтому система не смогла распознать их ответы. Однако, как отмечает телеканал 360, это не станет препятствием к тому, чтобы школьники могли готовиться к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения. Работы обладателей нулей за ЕГЭ прошли дополнительную проверку.

Одним из тех, чьи ответы не были засчитаны из-за технической ошибки, был выпускник гимназии №3 в Астрахани. Директор гимназии Нина Меланьина рассказала, что Артем (так зовут юношу) без проблем получил аттестат.

«Его работу перепроверили <...> Все нормально сдал. Без всяких проблем. Сдал он как все дети — не хуже, не лучше. Работу его перепроверили сразу, как министр издал приказ, через Москву», — подчеркнула она.

Меланьина отметила, что Артем «укладывается во все сроки»: «Везде успевает поступить!».

По данным телеканала, школьник собирается подавать документы в СПбГЭУ и Политех на направления экономика, бизнес-информатика и менеджмент.

1 июля стало известно, что систему сдачи ЕГЭ собираются изменить уже в следующем году. Об этих планах рассказала заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина. При этом, как отмечает Deita.ru, серьезных изменений ждать не стоит, и в большей степени они затронут организаторов экзамена.