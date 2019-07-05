Новые технические подробности о Sony PlayStation 5 появились в Сети

Москва, 5 июля. Новые технические подробности о консоли Sony PlayStation 5 появились в Сети, приставка получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 гигабайтами памяти GDDR6.

Еще в апреле ведущий архитектор Sony PlayStation Марк Церни рассказал о процессе разработки «консоли следующего поколения». Он тогда обмолвился, что новинка будет оснащена процессором AMD Ryzen на архитектуре Zen 2, видеокарта семейства Radeon Navi будет поддерживать трассировку лучей и разрешение 8К, а для более объемного звучания у приставки появится отдельный аудиочип.

С тех пор новой информации о PlayStation 5 не поступало, однако в Сети появились утечки. По данным Hothardware, новая консоль, название которой до сих пор официально не названо, будет оснащена восьмиядерным 16-поточным Ryzen 3000 с тактовой частотой 3,2 ГГц в качестве процессора, а также графикой на базе Radeon Navi с 72 вычислительными блоками и поддержкой трассировки лучей в режиме реального времени.

Портал сообщает, что консоль получит твердотельный накопитель, объем которого должен составить два терабайта, он будет использовать интерфейс PCIe 4.0. Примечательно, что в настоящее время на рынке нет решений с подобными характеристиками.

Напомним, по информации The Wall Street Journal, презентация новой игровой консоли Sony PlayStation 5 состоится не раньше апреля 2020 года. По предварительным данным, стоимость новой приставки составит около 500 долларов.

Ранее японская транснациональная корпорация Sony провела трансляцию игры Death Stranding, над разработкой которой работает геймдизайнер и сценарист Хидео Кодзима. Она поступит в продажу 8 ноября текущего года. Death Stranding выйдет на платформе PlayStation 4 и уже доступна для предзаказа.