Донецкий социолог ответил на идею Киева выселить жителей Донбасса в Сибирь

Лидер запрещенной в РФ украинской националистической группировки «Братство» Дмитрий Корчинский предложил переселить жителей Донбасса в Сибирь, потому что Киеву они не нужны — ему нужна территория.

По мнению Корчинского, Донбасс нужно заселить украинцами, которые, по его словам, были «выморены оттуда голодом». Об этом радикал заявил в эфире украинского телеканала ЧП.INFO. Его выступление обсуждали в ходе программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В частности, приглашенный в студию российского телевидения донецкий социолог Евгений Копатько напомнил, что ранее тот же самый Корчинский говорил, что Крым будет «либо украинским, либо безлюдным».

«Что сегодня стало с Крымом — мы знаем. Но нельзя сказать, что слова Корчинского — это частное мнение. Давайте не будем смешить друг друга. Это имеет резонансное значение как для Украины, так и для России», — сказал Копатько, подчеркивая, что идея «очистить» Донбасс давно засела в головы руководства в Киеве.

По словам социолога, Корчинский является пропагандистом украинской власти, которая сегодня состоит из бандеровцев, с которыми невозможно вести диалог. А самое главное отличие людей другой идеологии от бандеровцев состоит в том, что они понимают, что в 2014 году на Украине произошли государственный переворот и насильственная смена власти, за которыми последовали многие преступления.

«Относительно Донбасса. Я хочу сказать, что самое важное — это его деблокада. Надо сделать внутренние экономические условия таковыми — а ресурсы позволяют — что Донбасс заработает и заживет сам. Менталитет нашего народа таков, что мы никогда ни у кого не просили, в отличие от некоторых, — сказал Евгений Копатько. — Создать внутренние условия — и Донбасс заработает, принесет прибыль, как приносил ее Украине. Но эти балбесы просто не поняли одну простую вещь, говоря, что Донбасс сидел на дотациях и так далее. Все объяснят такие цифры. Донецкая область до войны приносила 10% ВВП, вместе с Луганской — 14%, 18% промышленного производства, 25% экспорта».

Социолог уверен, что если в Донбассе создадут нормальные условия для жизни и работы, туда вернутся люди и регион будет работать, поставляя продукцию на внутренний рынок России, который готов ее принять.

«Украинская элита не хочет Донбасс на Украине. Она получила большой геополитический приз и вместе с американцами пытается освоить эту территорию. И то, что сказал Корчинский, — это зачистить Донбасс, называя вещи своими именами. А люди в Донбассе хотят стабильности, безопасности и экономических возможностей. Они будут работать и ни у кого ничего не попросят. Они еще принесут, чтобы выполнить моральный долг за то, что выручили, когда было совсем тяжело. Вот это — сермяжная правда жизни. Жаль, что с этими людьми, с бандеровцами, договариваться бессмысленно», — сказал Копатько.

Он подчеркнул, что самый важный потенциал — это не территория, как говорит Корчинский, а люди.