Руководителей обслуживающей «Шереметьево» компании уволили из-за задержек багажа

Москва, 5 июля. Ряд руководителей компании ООО «Шереметьево хэндлинг», занимающейся обслуживанием багажа, уволили по итогам проверки прокуратуры. Об этом сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

«Принято решение об увольнении ряда руководителей обслуживающей организации ООО «Шереметьево хэндлинг», — заявила Короткова.

Представитель ММТП рассказала, что по итогам прокурорской проверки принят ряд мер, направленных на устранение выявленных нарушений. Короткова добавила, что виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. В том числе от должностей отстранили начальника службы обработки багажа, начальника службы перронного обслуживания, директора дирекции по обработке багажа, заместителя генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров и генерального директора компании, сообщает РИАМО.

Кроме того, по итогам проверки к ответственности привлечены 200 сотрудников компании и 300 работников партнерских фирм. Короткова сообщила, что 500 кандидатов подобраны для дальнейшего трудоустройства, пишет «Газета.ру».

Представитель компании добавила, что прокуратура внесла представления компаниям «Аэрофлот» и «Северный ветер». Продолжается работа по факту поступивших обращений пассажиров, к настоящему моменту возбуждено 38 дел об административных правонарушениях, приводит слова Коротковой «ФедералПресс».