Солист «Иванушки International» рассказал, как стал другим человеком после операции на мозг

Москва, 5 июля. Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал, как изменила его жизнь трепанация черепа.

Андреев отметил, что с «Иванушками International» объездил не только всю Россию, но и весь мир. На пике популярности группы им приходилось давать по 25 концертов в месяц. Каждое выступление заканчивалось застольем, признался певец. Он отметил, что все парни после выступлений много пили, как и он.

Однажды во время очередного «банкета» один из собутыльников ударил Андреева о столб. Певец потерял сознание, и из головы потекла кровь.

«В больнице сначала пытались медикаментозно устранить гематому в мозге, — рассказал артист, — но потом приняли решение делать трепанацию».

Его супруга Лола Андреева всю операцию просидела в больнице. Она призналась, что сильно переживала за мужа. Кто-то из знакомых посоветовал ей не отпускать близкого человека в душе и верить, что все хорошо закончится.

Операция действительно прошла успешно. Однако Андреев очнулся уже другим человеком.

«С тех пор словно файл из головы удалили, я перестал пить вообще», — рассказал он, как его изменила операция на мозг в эфире программы «Судьба человека».

Супруга «иванушки» добавила, как сама однажды оказалась на грани. Лола Андреева угодила на тренинги, где использовалось холотропное дыхание. Он втянулась надолго в эти эксперименты с «экологически чистым наркотиком». Без сеансов у нее начиналась ломка. Ее спасла подруга, которая посоветовала пойти на могилу к святой Матроне.

«Я поняла, что потеряла душу. И молилась у могилы, чтобы вновь обрести свое место в жизни, — вспоминает женщина. — И случилось чудо, все завертелось, словно из меня вышло все черное».

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