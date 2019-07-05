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Солист «Иванушки International» рассказал, как стал другим человеком после операции на мозг

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Солист «Иванушки International» рассказал, как стал другим человеком после операции на мозг

Москва, 5 июля. Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал, как изменила его жизнь трепанация черепа.

Андреев отметил, что с «Иванушками International» объездил не только всю Россию, но и весь мир. На пике популярности группы им приходилось давать по 25 концертов в месяц. Каждое выступление заканчивалось застольем, признался певец. Он отметил, что все парни после выступлений много пили, как и он.

Однажды во время очередного «банкета» один из собутыльников ударил Андреева о столб. Певец потерял сознание, и из головы потекла кровь.

«В больнице сначала пытались медикаментозно устранить гематому в мозге, — рассказал артист, — но потом приняли решение делать трепанацию».

Его супруга Лола Андреева всю операцию просидела в больнице. Она призналась, что сильно переживала за мужа. Кто-то из знакомых посоветовал ей не отпускать близкого человека в душе и верить, что все хорошо закончится.

Солист «Иванушки International» рассказал, как стал другим человеком после операции на мозг

Операция действительно прошла успешно. Однако Андреев очнулся уже другим человеком.

«С тех пор словно файл из головы удалили, я перестал пить вообще», — рассказал он, как его изменила операция на мозг в эфире программы «Судьба человека».

Супруга «иванушки» добавила, как сама однажды оказалась на грани. Лола Андреева угодила на тренинги, где использовалось холотропное дыхание. Он втянулась надолго в эти эксперименты с «экологически чистым наркотиком». Без сеансов у нее начиналась ломка. Ее спасла подруга, которая посоветовала пойти на могилу к святой Матроне.

«Я поняла, что потеряла душу. И молилась у могилы, чтобы вновь обрести свое место в жизни, — вспоминает женщина. — И случилось чудо, все завертелось, словно из меня вышло все черное».

Ранее стало известно, что певца Юрия Шатунова прооперировали в московской клинике. Поводом для госпитализации послужил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи, пишет «Утро».

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