Сирийские власти открыли суд в пригороде Дейр-эз-Зора

Дамаск, 6 июля. В восточном пригороде сирийского Дейр-эз-Зора прошло открытие магистратского суда. Мероприятие состоялось в городе Аль-Ашара. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

После интенсивного возвращения народа в родные дома и возвращения подразделений Сирийской арабской армией (САА) в режим безопасности и стабильности большинства районов Дейр-эз-Зора открылся магистратский суд Аль-Ашара, расположенный в восточном пригороде провинции. Открытие состоялось после восьмилетнего перерыва из-за террористов, оккупировавших регион.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Восстановление этого суда значительно уменьшит нагрузку на граждан, им не надо будет выезжать за границы города Аль-Азра и прилегающих к нему населенных пунктов в такие отдаленные места, как город Меядин или город Дейр-эз-Зор.

Суд, который был открыт накануне, представляет собой небольшой судебный комплекс, в который входят Гражданский магистратский суд, Шариатский суд и Суд магистрата, они будут заниматься гражданскими и уголовно-исполнительными действиями.

Примечательно, что первый судебный комплекс открыли в Абу-Кемале и в его регионах с учетом важности присутствия судебных комплексов во всех освобожденных районах из-за их роли в стабилизации жизненной реальности и восстановлении прав их владельцев.

Ранее сообщалось, что в рамках усилий правительства Сирии, направленных на восстановление активации работы государственных учреждений в освобожденных районах страны, министерство юстиции открыло суды Абу-Духур и Синджар, расположенные в восточной части Идлиба, в этот регион уже вернулись тысячи людей.

Суд помогает гражданам получать юридические документы, а судьи-резиденты занимаются урегулированием споров, в сферу их работы входят девять административных центров, в которые входят более ста деревень и городов, жители которых до сих пор испытывают трудности с поездками в соседние провинции для проверки работы судебных департаментов.