Огонь охватил три этажа жилого дома в центре Екатеринбурга

Екатеринбург, 5 июля. Здание загорелось в центре Екатеринбурга. Огонь охватил три этажа жилого дома, сообщают источники Федерального агентства новостей.

Пожар произошел в доме на улице Вайнера, в центре в Екатеринбурга. Первые этаж шестиэтажного строения занимают административные помещения, остальные этажи — жилые квартиры. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 17.33 по местному времени.

Огонь распространился на три этажа — с третьего по пятый. По словам очевидцев, горят балконы.

На месте происшествия проводится эвакуация людей. В тушении задействованы 7 единиц пожарной техники, 24 спасателя. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Пожарные принимают все меры к локализации возгорания.

Ранее стало известно, что контролирующие органы выявили нарушение работы автоматической системы пожаротушения в кемеровском торговом центре «Я», пишет «Газета Кемерова». Также специалисты обратили внимание, что количество и ширина эвакуационных выходов со второго и третьего этажей не обеспечивают безопасную эвакуацию людей.