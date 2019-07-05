ООН надо открыть глаза на преступления США в зоне «Ат-Танфа» и лагере «Эр-Рукбан»

Около 500 человек смогли покинуть лагерь «Эр-Рукбан» на юге Сирии, и были встречены российскими и сирийскими специалистами в гуманитарном коридоре «Джлеб». Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, который ведет учет всех беженцев, возвращающихся в страну.

Беженцы из «Эр-Рукбана», которым удалось покинуть так называемую «зону деконфликтации», созданную вокруг военной базы США «Ат-Танф», получили питание и первую медицинскую помощь, и будут в ближайшее время размещены в центре для временно переселенных лиц в провинции Хомс. После те из них, кто желает и имеет возможность, отправятся туда, где они жили до того, как стали беженцами, а остальных разместят в центрах проживания в провинциях Дамаск, Хомс и Даръа.

Правительство Сирии при поддержке ЦПВС продолжает прилагать усилия для создания всех условий для возвращения беженцев и граждан Сирии к мирной жизни. Работа по восстановлению мирной жизни на подконтрольных Дамаску территориях страны продолжается постоянно на фоне борьбе с террористическими группировками в Идлибе и вылазками отдельных банд, сконцентрированных в 55-километровой зоне оккупации США вокруг «Ат-Танфа».

На сегодняшний день, по данным ЦПВС, из созданного в 2014 году лагеря «Эр-Рукбан» на подконтрольную правительству территорию смогли выбраться более 16 тысяч человек. Еще в марте стало ясно, что ситуация в «Рукбане» требует немедленного вмешательства Дамаска и Москвы.

Ситуация в лагере беженцев представляет собой гуманитарную катастрофу, созданную Пентагоном и его наемниками в Сирии. Бывшие боевики так называемого «Южного фронта» сирийской вооруженной оппозиции стали охранниками в настоящем концлагере, в который США превратили «Эр-Рукбан» (ситуация в лагере существенно ухудшилась в 2017 году, когда была создана база «Ат-Танф»). Боевики не позволяют беженцам покинуть лагерь и вернуться к нормальной жизни, распространяя басни о «зверствах САА» и «тотальной разрухе» на освобожденных от боевиков территориях. Беженцам, которым удалось сбежать из этого концентрационного лагеря, сообщают о серьезных проблемах со здоровьем у обитателей «Рукбана» — из-за нехватки элементарной врачебной помощи, отсутствия медикаментов, недостатка еды и питьевой воды, отсутствия элементарных санитарных условий большинство жителей лагеря страдают от различных заболеваний. В особенно угрожаемом положении находятся дети, многие из которых родились уже в «Эр-Рукбане» и никогда в жизни не видели остальной Сирии.

Абсолютное большинство жителей «Рукбана» прекрасно понимает, что происходит, и хочет вернуться в свои дома, которые были освобождены САА от террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). То, что в лагере до сих пор остается порядка 30 тысяч человек, вызвано не сомнениями в собственной безопасности на подконтрольной Дамаску территории — только препятствиями, которые ставят силы американской оккупации.

Подконтрольные США вооруженные группировки, такие как «Магавир ат-Таура», повысили плату за выход из «Рукбана» до 1500 долларов с семьи. Для обездоленных людей, долгое время оторванных от дома, это баснословная сумма. Раньше боевики требовали 300 долларов, однако, по всей видимости, решили использовать «спрос» на выход из «Рукбана».

Как следует из рассказов тех, кто смог покинуть лагерь, и заявлений, которые боевики публикуют в соцсетях, обитателям «Рукбана» угрожает новая опасность — активизация вербовочной деятельности со стороны боевиков. Пользуясь безвыходной ситуацией в лагере, террористы «Ат-Тауры» и других проамериканских группировок «Новой сирийской армии» стараются вовлечь всех пригодных к ношению оружия мужчин в «Рукбане» в свою деятельность. Многие соглашаются, надеясь улучшить свои условия жизни и условия жизни для своих семей. Непокорным попросту угрожают расправой над семьями. Завербованных направляют в тренировочные лагеря в «зоне деконфликтации», где подготовку боевиков ведут американские инструктора.

При этом на юге Сирии постепенно растет террористическая активность. Растет проамериканская «Новая сирийская армия», в которую вовлекают «раскаявшихся» боевиков «Исламского государства», увеличивается число диверсионных и террористических актов в южных провинциях, происходят убийства военнослужащих САА, Воздушной разведки Сирии и активистов движения за примирение. Западные СМИ приписывают эти случаи мифическому «народному сопротивлению», которое якобы состоит из людей, которые для вида приняли примирение с Дамаском, однако продолжают тайную борьбу против правительства Башара Асада. Однако очень сомнительно, что с этими операциями никак не связана активность США в зоне «Ат-Танфа».

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, чей спецпосланник по Сирии Гейр Педерсен прибыл сегодня в Москву, и прочему «прогрессивному мировому сообществу» стоило бы обратить внимание на эти совпадения. Необходимо, чтобы страны мира обратили внимание на эти совпадения, помогли в возвращении на родину беженцев из «Рукбана» и потребовали у США отчета о деятельности в «Ат-Танфе». После расформирования лагеря у США больше не будет оправданий для существования незаконной базы в «Ат-Танфе». При этом каждый день промедления в расформировании лагеря не только усугубляет страдания его обитателей, но и создает предпосылки для новых угроз, жертвами которых могут стать тысячи сирийцев.

Действия США на оккупированной в Сирии территории полностью незаконны и попадают под определение целого ряда гуманитарных преступлений, считает политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. В настоящее время уже очевидно, отметил он в беседе Федеральным агентством новостей, что Соединенные Штаты не намерены добровольно выводить войска с территории Сирии и надеются как можно дольше продолжать дестабилизировать страну.

«Люди, бежавшие в «Эр-Рукбан», спасались от войны. Это мирные жители, которые не собираются ни с кем воевать — ни против правительства Сирии, ни на какой-либо иной стороне. Сейчас они поставлены такие условия, что боевики принуждают их записываться в свои отряды и участвовать в войне против законного правительства», — отметил Шаповалов.

«Действия США должны быть квалифицированы как гуманитарные преступления, преступления против человечности, которые совершают Соединенные Штаты. Мы наблюдаем целый ряд преступных действий со стороны США, начиная с оккупации и отторжения территории суверенного государства, и заканчивая теми действиями, которые совершаются в отношении мирных жителей на этой территории, — отметил Владимир Шаповалов. — Безусловно, и Россия и другие ответственные члены ООН должны ставить и ставят вопрос о квалификации действий США — по сути эти действия можно считать военными преступлениями».

Собеседник ФАН подчеркнул, что Россия и Сирия обязаны сообщить всем официальным лицам в аппарате ООН о том, что им известно о происходящем в лагере «Эр-Рукбан» и в зоне «Ат-Танфа». Проходящий в настоящее время визит спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена в Москву является подходящим для этого случаем.

«Но в то же самое время нужно быть реалистами и понимать, что Соединенные Штаты, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, конечно, не позволят никоим образом предпринять какие-либо действия по осуждению США в этой ситуации», — признал политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.