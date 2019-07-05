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Суд арестовал помощника уральского полпреда по делу о госизмене

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Суд арестовал помощника уральского полпреда по делу о госизмене

Москва, 5 июля. Лефортовский суд Москвы арестовал помощника полпреда президента РФ в УФО Александра Воробьева по делу о госизмене.

На скамье подсудимых в клетке в зале суда Воробьев находился в маске. Заседание прошло в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.

О задержании Воробьева сегодня сообщила пресс-служба ФСБ РФ. В силовом ведомстве уточнили, что задержание провели в рамках возбужденного уголовного дела о госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.

С 2010 по 2017 год Воробьев занимал различные руководящие должности в правительстве Калининградской области. В январе 2018 года был назначен руководителем аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова. В июле того же года, когда Николай Цуканов переехал в Екатеринбург, Воробьев занял пост его помощника в полпредстве.

По данным источников газеты «Взгляд», силовики обнаружили у Воробьева паспорт гражданина Польши, а также специальную записывающую аппаратуру.

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