Зеленский на русском пообещал вернуть неподконтрольные Киеву территории Донбасса

Киев, 5 июля. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донбасс на русском языке пообещал его жителям восстановить мир и решить ряд других проблем региона.

Свое выступление на брифинге в Краматорске Донецкой области глава государства начал с заявления о том, что в последнее время много разговоров о запрете использования русского языка в Донбассе.

«Чтобы не было манипуляций по этому поводу, я продолжу на русском языке», — цитирует его «Царьград».

Зеленский обратил внимание на «огромное количество глобальных проблем» региона, среди которых ключевой выступает прекращение огня. Президент заявил о твердом намерении их решить. Он подчеркнул, что Киев сделает все со своей стороны, чтобы мирным путем установить режим тишины, поскольку в «Донецкой и Луганской Народных Республиках живут украинцы».

«Слава богу, началось и произошло разведение войск, до конца все еще не сделали», — добавил Зеленский.

Он считает, что вопрос прекращения огня возможно решить при эффективной работе правительства и новом составе Верховной рады. Президент заверил, что «обязательно вернет» неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

При этом, как отмечает Deita.ru, Зеленский уверен, что установлению мира в Донбассе мешают провокаторы.

Ранее глава офиса нынешнего президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, но при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса вернется под контроль Киева. При этом он выступил против того, чтобы сделать русский язык вторым государственным.