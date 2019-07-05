Мединский уволил директора театра имени Волкова из-за конфликта

Москва, 5 июля. Министр культуры РФ Владимир Мединский освободил от должности директора ярославского театра имени Волкова Алексея Туркалова, об этом глава Минкультуры РФ заявил на пресс-брифинге.

«В сложившейся ситуации, во-первых, директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя», — заявил Мединский.

Министр добавил, что художественному руководителю театра Евгению Марчелли объявлен выговор. Исполняющим обязанности руководителя театра временно назначен главный бухгалтер. Мединский подчеркнул, что и.о. руководителя театра назначен до 20 августа, министр охарактеризовал главного бухгалтера как заслуженного и опытного работника.

Ранее труппа Волковского театра направила министру культуры РФ письмо с просьбой решить возникший конфликт между Туркаловым и Марчелли. Коллектив театра подчеркнул, что конфликт директора и худрука мешает работе учреждения.

Как сообщил источник «Газеты.ру», причиной конфликта стала попытка Туркалова объединить Ярославский и Александринский театры под названием «Первый национальный». Работники театра 5 июля вышли на митинг и направились в сторону городской администрации. Городские власти вызвали Марчелли и Туркалова для беседы для того, чтобы урегулировать спор.