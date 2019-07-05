Что представляет собой разведывательный БЛА «Корсар»

Россия ведет разработку целого ряда беспилотных летательных аппаратов. Одним из них стал разведывательный дрон «Корсар». Подробнее о новой разработке — в инфографике Федерального агентства новостей.

«Корсар» — это малый многофункциональный беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения визуальной разведки телевизионными и тепловизионными средствам. Кроме того, БЛА будет использоваться для проведения патрульных и наблюдательных полетов, а также выполнения аэрофотосъемки местности в зоне радиусом до 120 километров.

Максимальная скорость БЛА — до 150 километров в час, беспилотник «Корсар» может подниматься на высоту до 5 км, а его масса составляет 200 килограммов. При этом крылатая машина может оставаться в воздухе до 10 часов. В настоящее время проводятся работы по постановке комплекса на серийное производство. Разработчиком выступила корпорация «Ростех».

Отметим, летные характеристики «Корсара» делают его недосягаемым для стрелкового оружия и многих типов переносных зенитных ракетных комплексов. При этом собранная дроном информация обрабатывается и передается наземным системам в режиме реального времени.

«Корсар» оборудован винтовым движителем, мощность силовой установки равна 50 л. с. Разработчик обещает поставить со временем новый двигатель, мощностью в 70 л. с. В перспективе дрон также может быть оснащен тяжелым ударным вооружением, способным уничтожать как живую силу, так и технику вероятного противника. Радиус действия «Корсара» может быть увеличен с 120 до 250 км.

Важной особенностью комплекса является его многофункциональность, так как, помимо военного применения, он может быть использован и для решения гражданских задач, таких как мониторинг окружающей среды, контроль автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров, поиск и спасение людей.