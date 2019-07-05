РФ указала НАТО на необоснованность попыток переложить ответственность за выход из ДРСМД

Брюссель, 5 июля. Россия указала НАТО на необоснованность попыток переложить ответственность на страну за срыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в заявлении постпредства РФ при Североатлантическом альянсе, распространенном 5 июля в Брюсселе по итогам заседания Совет Россия — НАТО (СРН).

«На очередном заседании СРН 5 июля в центре дискуссии была ситуация с безопасностью в Европе в контексте анонсированного выхода США из ДРСМД 2 августа. Указали на необоснованность попыток переложить на Россию ответственность за слом ДРСМД», — подчеркивается в сообщении.

В заявлении постпредства РФ при НАТО также отмечается, что Россия заострила внимание на реальных рисках дальнейшего нагнетания военно-политической обстановки в Европе.

«Подтвердили, что, планируя меры по обеспечению интересов военной безопасности России в контексте выхода США из ДРСМД, мы не намерены размещать соответствующие вооружения в Европе и других регионах, где и пока не будут развертываться американские ракеты средней и меньшей дальности», — говорится в документе.

Кроме того, РФ призвала страны Североатлантического альянса сделать аналогичное заявление.

Напомним, заседание Совета Россия — НАТО прошло в пятницу в Брюсселе, постпреды обсудили Украину, ДРСМД и снижение военных рисков в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попытался переложить всю ответственность за срыв соглашения на Россию и заявил, что ДРСМД «еще можно спасти», но необходимо, чтобы российская сторона выполняла взятые на себя в рамках договора обязательства.

Как напоминает «ФедералПресс», американский президент Дональд Трамп в прошлом году заявил о намерении США выйти из Договора о РСМД, соответствующий указ он подписал 2 февраля. В Вашингтоне бездоказательно обвинили Москву в нарушении пунктов соглашения, подчеркивает «Infox.ru».

Президент РФ Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановке действия соглашения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает «Deita.ru».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что США, первыми нарушившие свои обязательства по этому договору, фактически сделали России отличный подарок.