Валерий Коровин рассказал, чем опасен либерализм

Выступление директора Центра геополитических экспертиз, члена Изборского клуба Валерия Коровина состоялось 3 июля в крымском поселке городского типа Форос в рамках одноименного форума. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, темой выступления эксперта стало «Разоблачение либерализма и альтернатива ему».

В начале своего выступления директор ЦГЭ напомнил о недавнем интервью президента России Владимира Путина газете Financial Times, где он поставил диагноз либерализму, сказав, что течение исчерпало себя, что это устаревшее понятие, а либеральная эра подходит к своему концу. Слова российского лидера не оставили равнодушными ряд представителей Запада. В частности, возмутился не скрывающий своей нетрадиционной ориентации певец Элтон Джон, а председатель Еврокомиссии Дональд Туск сделал попытку опровергнуть заявление президента РФ.

Затем Коровин сделал небольшой экскурс в теорию, рассказав о том, что, хотя идея «свободы» сама по себе близка русскому человеку, с этим понятием и явлением не все так однозначно.

«Либералы, как всегда, лукавят, они не договаривают и озвучивают совершенно не то, что имеют в виду», — констатировал он.

По словам эксперта, один из ключевых теоретиков либерализма разделял понятие «свобода», которое в русском языке не имеет множества градаций, на «свободу от» и «свободу для».

«Либералы специально осуществляют подмену, потому что «либерти» (liberty) — это свобода ОТ, некое очищение, освобождение от тех вещей, которые сдерживают индивидуума. А вот индивидуум в либерализме абсолютизируется, являясь мерой всех вещей и главным субъектом либерального общества. На индивидууме базируются, из него и вытекают все остальные тезисы либерализма», — объяснил Коровин.

Совершенно другой смысл несет то, что в английском языке называется «фридом» (freedom).

«Это свобода ДЛЯ. Это свобода для совершения чего-либо, некое волевое явление, направленное действие, это сила человека, воплощение его идеи, стремление к чему-либо, к достижению чего-либо. При том что либерти — это совершенно иное. Это очищение человека, личности, индивидуума от всего, что его сдерживает, в первую очередь от любой коллективной идентичности», — уточнил он, подчеркнув, что либерализм настаивает на том, что индивидуум должен быть очищен от всего, что его сдерживает, в первую очередь от бога.

Валерий Коровин рассказал также о том, что в рамках либерализма в процессе его развития выносятся за скобки не только Бог и церковь как ценности премодерна, но и политическая идентичность — принадлежность к политической нации: француз, немец, англичанин и т. д. В дальнейшем, с наступлением постмодерна, речь уже идет об освобождении личности от пола, потому что это уже коллективная идентичность, а значит, слишком тоталитарно, хотя для нас, живущих в России и на постсоветском пространстве, это пока, к счастью, звучит дико. Но для Запада и это не предел. В дальнейшем на повестке дня полное расчеловечивание, в том числе расслоение личности, что наглядно показывает, в частности, американский фильм «Геймер». Если либерализм будет и дальше идти по намеченной траектории, миром будет управлять искусственный интеллект, потому как человек в любом случае несовершенен и склонен к ошибкам.

«Это мы думаем, что свобода — это наше право на решение делать свой выбор, право действовать так, как мы считаем нужным. В либерализме нет ничего подобного. Либерализм такого права не подразумевает. Он дает тебе четкий алгоритм, четкую программу, от которой ты не можешь отступить. Это совершенно тоталитарная модель. Никакого права выбора, которое себе представляем мы, отсталые с точки зрения либерализма люди, там не существует», — отметил член Изборского клуба.

Демократия, которую якобы продвигают либералы, также является, по словам Коровина, мифом, потому что в реальности это означает не претворение в жизнь воли народа, а власть меньшинств.

«Чем мельче субъектность, тем более она демократичная. Чем ближе ты к меньшинствам, тем более ты демократичен. Если ты принадлежишь к какому-то большинству, ты бросаешь вызов демократии, ты бросаешь вызов абсолютизации индивидуума, атомарности, дробности либерального общества. Это демократия меньшинств, а не то, что мы думаем», — объяснил он.

Еще один либеральный фетиш — так называемые «права человека» — также, по его словам, является мифом, поскольку речь идет об уравнивании в правах граждан и мигрантов, которым сначала даются те же права посредством предоставления пособия за счет налогов, которые платят работающие граждане той или иной страны. А потом они, как меньшинства, обретают даже больше прав, чем представители большинства.

«Вот если ты араб, приехал во Францию, сменил пол, фотографируешь себя, выкладываешь в Instagram, живешь за счет рекламы — ты полноценный либеральный эталонный человек. Желательно, чтобы у тебя не было ноги, чтобы ты был инвалидом и двигался на кресле-каталке. Это некая абсолютизация постчеловека, и концепт прав человека катализирует этот процесс перемешивания. И совершенно никакого отношения к нашим с вами правам он не имеет. Это диверсия против целостности, против коллективной субъектности», — констатировал эксперт.

Другим опасным и очень сильно внедрившимся в сознание и масс, и элит, в том числе в России, является миф об экономической эффективности либерализма.

«Существует заблуждение, вера в то, что либералы хорошо разбираются в экономике. А если ты хочешь экономику развить, то надо пригласить либералов, поставить их на ключевые позиции в правительстве, особенно — касающиеся финансового блока, и тогда экономика будет эффективно развиваться. Это абсолютно ошибочный тезис, и он сегодня опровергается самой практикой, тем, что мы видим фактически вокруг себя», — сообщил Коровин.

Он напомнил, что в 90-х годах XX века именно либералы получили полный контроль над экономикой.

«Это сопровождалось колоссальным упадком всех систем. Экономика, которая была у нас на момент распада СССР, и экономика, которую мы обрели спустя два-три года либеральных реформ усилиями такого «светоча» либеральной экономической мысли, как Егор Гайдар, отличалась в десятки, сотни, тысячи раз по всем своим показателям. То есть мы упали в абсолютную яму», — рассказал он.

Либералы объясняли происходившее в то время переходным периодом, говорили, ничего страшного, мол, мы переходим от одной системы, тоталитарной, неправильной, советской, злой, жестокой, к либеральной, свободной, демократической и экономически эффективной. Поэтому у нас тогда был такой упадок, потому у нас был минус миллион населения в год, разрушение всех социальных институтов, просто полный коллапс, массовое обнищание населения, галопирующая инфляция, обесценивание денег, падение рубля.

«А все ресурсы наши двигаются прямиком на Запад, и деньги даже не приходят в нашу экономику, а сразу уходят в офшоры», — констатировал, вспоминая те годы, Коровин.

При этом стоило во главе правительства встать не либералу, а Евгению Примакову, который поставил на экономический блок коммунистов Маслюкова и Геращенко, как экономика начала расти.

Что же касается ряда проблемных моментов в современной российской экономической системе, то они, по мнению Валерия Коровина, являются не чем иным, как последствием либерального разгула 90-х, а также присутствием на определенных позициях либералов с характерным мышлением.

«В 1990-е годы Международный валютный фонд диктовал нам либеральные рецепты, говорил, как реформировать экономику с помощью введения поэтапной инъекции либерализма в наш экономический организм. Мы балансировали на грани выживания, но, как только МВФ был послан Россией, тут же экономика начала расти», — обратил внимание участник форума «Форос-2019».

Тем временем на Западе, и в том числе в колыбели либерализма — США, вовсю реализуются антилиберальные модели.

«Что делает Трамп? Он закрывает свои рынки. Протекционизм, патернализм экономический, введение экономических пошлин — это то, с чем либерализм борется везде. И это делает Трамп! Казалось бы, светоч демократии, рассадник либерализма. Америка абсолютно игнорирует либеральные рецепты, плевать хотела на МВФ с их рецептами и в гробу видала всех либералов с их экономической моделью, когда это касается самих США. То есть либерализм экономический — это чисто экспортный продут, он предлагается «недоразвитым» странам эксплуатируемой колониальной периферии, из которой Запад выкачивает все ресурсы. Для того чтобы удобнее было выкачивать ресурсы из колоний, стран третьего мира — недостран, недолюдей, им предлагаются либеральные рецепты. Главный принцип, главный тезис либеральной экономики звучит так: в равных условиях бедный еще больше беднеет, а богатый еще больше богатеет», — объяснил докладчик.

Он уточнил, что введение либерального экономического моделирования в глобальных масштабах обеспечивает возможность колоссальной наживы отдельным, исключительным крупным транснациональным корпорациям за счет всех остальных. То есть экономическая эффективность либерализма заключается в экономической эффективности ограбления большинства в пользу меньшинств.

Завершая свое выступление, Валерий Коровин призвал слушателей зафиксировать в своем сознании, что либерализм предельно тоталитарен, то есть он не подразумевает наличия другого мнения, какой-либо альтернативы.

«Либерализм тоталитарен, это нигилистическая программа, и в каждом его тезисе существует скрытая подмена, подвох, лукавство, о чем мы сегодня говорили. Доминирование либерализма обеспечивают политически США, как центр либерального мира, и страны НАТО, как силовой блок. Либерализм — это исторический опыт абсолютного меньшинства человечества».

Перейдя к возможности альтернативы либерализму, директор ЦГЭ предложил выйти за рамки трех политических теорий модерна — коммунизма, фашизма, либерализма — и вернуться к традиции.

«Традиционный подход, возвращение к традиции — это и есть полноценная системная альтернатива либерализму. И в этой ситуации нужно воспринимать мир как единое целое, модерн и либерализм — как некое пятно на этом традиционном мире, а постмодерн и постлиберализм — как некую грязную точку на этом пятне, — объяснил Коровин. — И, собственно, альтернатива — это сокращение этого пятна присутствия вместе с его постмодерном. Это и есть возвращение к традиции, к той полноте общества, которая существовала изначально. Человечество тысячелетиями существовало в рамках традиции и только 300-400 лет — в рамках модерна. И за эти 400 лет оно загадило все вокруг себя, извратило все и поставило с ног на голову. Поэтому Четвертая политическая теория, как ее определяет Дугин, — это возвращение к традиции, к той модели, в которой человечество существовало гармонично, и минимализация концепта Запада, модерна и либерализма как такового».

По окончании выступления директора Центра геополитических экспертиз долго не отпускали молодые люди, съехавшиеся на форум «Форос-2019» со всей России и из Донбасса. В частности, их интересовали экономические аспекты либерализма и альтернатива им, а также разница между подходами консерватизма и традиционализма. Один из юных участников форума даже поспорил с Валерием Коровиным с позиций марксизма.

Напомним, международный молодежный и экспертный форум «Форос-2019» начал свою работу 2 июля и продлится до 10 июля. На мероприятие, которое проводится в Форосе уже в 22-й раз, съехались молодые люди из России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. В частности, присутствует несколько участников боевых действий в Новороссии.

Вечером 2 июля форум торжественно открыл директор российского Института политических исследований, создатель данной площадки Сергей Марков. В мероприятии примут участие эксперты, психологи, представители СМИ, уточнил собкор ФАН. Кроме того, запланировано проведение игры «Республика Форос».