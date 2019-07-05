Заместители глав МИД РФ и Китая сверили часы по Сирии и Северной Африке

Москва, 5 июля. Замглавы Михаил Богданов и заместитель министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, Судане и Йемене.

Кроме того, на повестку было вынесено и положение дел в зоне Персидского залива и перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта. О встрече высокопоставленных дипломатов сообщила пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что стороны провели доверительную «сверку часов». Углубленное внимание Богданов и Сяодун уделили и региональной проблематике.

Переговоры прошли в Бразилии 4 июля накануне нового раунда консультаций спецпредставителей по Ближнему Востоку и Северной Африки стран-участниц БРИКС.