Член президиума Академии художеств Ванслов скончался на 97-м году жизни

Москва, 5 июля. Член президиума Российской академии художеств Виктор Ванслов скончался на 97-м году жизни, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.

Ванслов ушел из жизни накануне, 4 июля. Искусствовед скончался после тяжелой болезни. Мужчина ушел из жизни в возрасте 96 лет.

В пресс-службе напомнили, что профессор являлся заслуженным деятелем искусств России.

«Президиум, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств и весь коллектив Российской академии понесли тяжелую утрату», — отметили представители РАН.

В академии подчеркнули, что Ванслов всегда выступал ярко и образно. Последнее такое выступление можно было наблюдать в апреле этого года.

«Обладая острым аналитическим умом, прекрасной памятью, он находил слова, которые буквально впечатывались в сознание окружающих, — вспоминали в РАХ, — а коллеги по Академии художеств потом не раз цитировали его выступления».

Ванслов начинал карьеру в роли преподавателя музыкально-теоретических дисциплин в училище при Московской консерватории. Однако большую часть жизни искусствовед посвятил деятельности Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР. После распада Советского Союза он работал в Российской академии художеств, пишет «Вечерняя Москва».

В общей сложности он проработал более 50 лет, из которых 25 лет возглавлял институт.