Армия Сирии атаковала позиции «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб

Дамаск, 5 июля. Силы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по позициям террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) близ города Сармин на юге провинции Идлиб. Об этом сообщила газета «Аль-Ватан».

По данным сирийского издания, САА также нанесла удары по лагерям боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламская партия Туркестана». Экстремистское объединение состоит из наемников-уйгуров.

Как сообщил источник «Аль-Ватан» в сирийском командовании ВС, атака по позициям террористов предшествует крупной военной операции, которую САА планирует провести в долине Аль-Габ. Целью операции будет возвращение под контроль САА населенных пунктов Эз-Зияра и Эль-Мешик. Два населенных пункта служат для террористов переходами вглубь провинции Хама, подконтрольной сирийской армии. Попадая в Хаму, террористы совершают атаки на мирное население.

Кроме того, портал «Аль-Масдар» сообщил, что в четверг сирийская армия также атаковала базу группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» на западе Идлиба. По данным портала, САА готовит наступление на позиции боевиков в горном районе Джебель-эз-Завия у границы с Турцией. Дамаск обвиняет группировку в нарушении режима прекращения огня.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.