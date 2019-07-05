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В Сбербанке прокомментировали новый вид мошенничества с картами

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В Сбербанке прокомментировали новый вид мошенничества с картами

Схема мошенничества через отмену транзакций с карты на карту не действует в банкоматах Сбербанка. Об этом пресс-служба крупнейшего российского банка заявила в ответ на запрос Федерального агентства новостей.

«Подобная схема мошенничества не применима к банкоматам Сбербанка», — рассказали в пресс-службе.

Ранее ФАН сообщало, что Банк России раскрыл новый вид мошенничества через банкоматы. Он осуществляется при переводе денежных средств с карты на карту с помощью терминала.

По утверждению экспертов ЦБР, этот метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов. По таким сценариям сначала в банкомате выбирается операция перевода между физическими лицами и указывается номер карты получателя. После этого банкомат отправляет два авторизационных сообщения: банку-получателю и банку-отправителю.

Фактический перевод происходит, если от банков получены два одобрения: в этом случае у отправителя удерживается сумма перевода, и такая же сумму увеличивается на карте получателя.

В Сбербанке прокомментировали новый вид мошенничества с картами

После этого терминал просит у отправителя разрешение на списание комиссионных, но в случае мошенничества получает отказ. Тогда оба банка получают сообщения о возврате. В итоге «заморозка» с денег на карте отправителя снимается, но деньги уже выведены со счета получателя.

В этой связи ЦБР настоятельно рекомендует россиянам проверять корректность сценариев работы банкомата, который они используют для денежных переводов.

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