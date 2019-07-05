Столтенберг заявил, что для спасения ДРСМД еще есть время

Брюссель, 5 июля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) пагубно влияет на другие соглашения по контролю над вооружениями.

Заседание Совета Россия — НАТО на уровне постпредов прошло в пятницу в Брюсселе. Генсек Североатлантического альянса заявил, что на заседании СРН обсудили вопросы, касающиеся Украины, ДРСМД и снижения военных рисков в Европе.

По словам Столтенберга, заключенное между РФ и США соглашение «еще можно спасти», но необходимо, чтобы РФ выполняла взятые на себя в рамках договора обязательства. Он в очередной раз возложил на Россию всю ответственность за срыв ДРСМД, обвинив Москву «в нарушениях этого договора».

«Все стороны подтвердили приверженность эффективному контролю за вооружениями, разоружению и нераспространению. Но мы должны готовиться к миру без ДРСМД, который станет менее стабильным для всех нас», — сказал Столтенберг.

Президент США Дональд Трамп в 2018 году заявил о намерении страны выйти из совместного с РФ Договора о РСМД, так как Москва якобы нарушает соглашение, сообщает «Царьград». Однако в МИД РФ неоднократно говорили, что именно Вашингтон не выполняет условия договора.

Соединенные Штаты уведомили Россию о приостановлении своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, напоминает «Infox». Президент России Владимир Путин объявил, что Москва также приостанавливает свое участие в договоре в связи с необходимостью принять меры из-за нарушений соглашения со стороны Вашингтона, пишет «ФедералПресс». Соответствующий закон был подписан 3 июля главой российского государства.

Ранее руководитель департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков отметил, что Россия готова решить с США проблему ДРСМД, основываясь на мерах взаимной транспарентности.