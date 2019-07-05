Украина не знает, что делать с транзитом российского газа

В Киеве сегодня настоящая паника: никто не знает, что делать с российским транзитом. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

«Нафтогаз» хочет компенсации

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» собирается в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года. Такое заявление сделал исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Таким образом он отреагировал на критику главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в свой адрес. Витренко подчеркнул, что Киев заинтересован в сохранении транзита газа из РФ по украинской территории, но на прозрачных условиях с учетом европейского законодательства.

«Мы будем продолжать занимать консолидированную с Европой конструктивную позицию на переговорах о продлении транзита. Мы хотим, чтобы транзит был», — заявил Витренко.

Как подчеркнул Витренко, если транзита не будет из-за «политической позиции» России, то Украина будет требовать компенсацию через международный арбитраж.

В Киеве паника

Как отметил Андрей Иванов, в украинском руководстве сейчас самая настоящая паника, потому что в Киеве просто не знают, что делать с российским транзитом.

«Если он прекратится, то сама Украина и ее европейские партнеры замерзнут зимой. Понятно, что европейцы этого не хотят и оказывают дополнительное давление на Киев. Но сейчас появилось еще несколько моментов в этой привычной, в общем-то, ситуации», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, президент Украины Владимир Зеленский позиционирует себя как новый лидер, который способен изменить курс Петра Порошенко и предложить стране процветание. Но получается, что он вынужден действовать в прежней парадигме, в которой работали и Порошенко, и даже Виктор Янукович — бесконечно торговаться с Москвой, а потом соглашаться на ее условия.

«Второй важный момент связан с тем, что скоро заработает газопровод «Северный поток — 2», заработает «Южный поток», и роль Украины заметно снизится. Все смогут обойтись без нее. И вот сейчас Киеву остается только делать громкие заявления. Но при этом все прекрасно понимают, что позиции для торга очень плохие», — заключил Андрей Иванов.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что у Украины нет технической модели работы ГТС после прекращения транзита газа из России.