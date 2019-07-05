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ФСБ просит арестовать подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента в УФО

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ФСБ просит арестовать подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента в УФО

Москва, 5 июля. В Лефортовском суде Москвы началось заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство ФСБ об аресте Александра Воробьева, задержанного по подозрению в государственной измене. Об этом сообщают корреспонденты ФАН-ТВ из зала суда.

В ходе установления его личности в суде подозреваемый подтвердил, что работает помощником полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

«Я помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — ответил Воробьев на вопрос судьи.

Как видно на кадрах, подозреваемый находится в клетке в зале суда. На его лицо надета маска. Воробьев попросил предоставить ему материалы следствия, чтобы ознакомиться с ними. Судья объявила перерыв для ознакомления подозреваемого с материалами. Прокурор ходатайствовал о закрытом заседании.

Ранее стало известно о задержании Воробьева. Источник Федерального агентства новостей сообщал, что речь идет о помощнике полномочного представителя президента РФ в УФО.

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