Киев, 5 июля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует снять блокаду с Донбасса и выполнить предвыборное обещание закончить гражданскую войну. В противном случае Зеленский рискует столкнуться с ненавистью обманутого народа, считает украинский журналист Руслан Коцаба.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте заявил, что нельзя требовать от России того, что не зависит от воли Москвы. Путин отметил, что выполнение минских соглашений зависит от киевского руководства.

«Минские соглашения требуют, например, полной отмены, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента Порошенко (бывшего президента Украины Петра Порошенко – Прим. ред.) об этой блокаде», — подчеркнул Путин.

Российский лидер выразил удивление тому, что западные партнеры Украины не интересуются выполнением взятых Киевом обязательств. Путин напомнил, что Москва не в силах отменить блокаду Донбасса со стороны Украины.

Коцаба в комментарии Новостному агентству «Харьков» заявил, что Зеленский обязан снять блокаду Донбасса для того, чтобы наладить экономические связи. Журналист удивился, почему украинцы должны покупать уголь втридорога, когда он есть в Донбассе. Коцаба с сожалением отметил, что президент Украины вряд ли пойдет на снятие блокады Донбасса. Зеленский — не самостоятельный политик, он обещает мир, но на деле называет жителей Донбасса «сепаратистами», заявил Коцаба.

«Мне кажется, Зеленскому нужно сделать то, что он обещал, чтобы он не стал для людей, как Порошенко. Тогда вся его поддержка, которую ему дали люди авансом, разлетится, как говорится, как белых яблонь дым. И тогда он почувствует, что такое ненависть обманутого народа», — добавил журналист.

Отдельно Коцаба обратил внимание на беспредел, который творится на контрольно-пропускных пунктах в Донбассе. Журналист напомнил, что недавно на КПП через линию соприкосновения в районе Станицы Луганской скончался пенсионер. По словам очевидцев, сотрудники СБУ пытались завербовать пожилого жителя ЛНР, применяя насильственные методы. От эмоциональных и физических потрясений мужчина скончался на КПП. Коцаба назвал «геноцидом» нарушение прав жителей Донбасса и смерть украинцев в огромных очередях.