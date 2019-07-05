Клинцевич назвал беспределом похищение военнослужащего ДНР украинскими силовиками

Москва, 5 июля. Член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал очередным беспределом похищение украинскими спецслужбами «ценного свидетеля» по делу о крушении Boeing-777 в 2014 году, бывшего командира ПВО города Снежное Владимира Цемаха.

По словам адвоката Романа Гонтарева, зенитчика задержали на территории Донецкой Народной Республики, его оглушили и вывезли под видом парализованного пенсионера на украинскую территорию. Киевские СМИ при этом назвали экс-командира «ценным» свидетелем по делу об авиакатастрофе рейса MH17.

Военнослужащему ДНР предъявили обвинение по части 1 статьи 258-3 УК Украины — «Создание террористической группы или террористической организации».

Клинцевича возмутило произошедшее в Донбассе. Он указал, что теперь из похищенного Цемаха сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) будут выбивать нужные им показания. Сенатор задался вопросом, неужели кто-либо на Украине полагает, что «доказательства», собранные такими способами, будут иметь какой-либо вес.

«Напротив, использование незаконных, а если говорить жестче, фашистских методов ведения следствия, лишь свидетельствует о том, кто реально стоял за сбитым «Боингом». В борьбе за правое дело подобные методы не практикуют», — написал Клинцевич в Facebook.

Сенатор подчеркнул, что его больше всего волнует судьба этого ни в чем не виновного человека, на что, по его мнению, следует обратить внимание правозащитным организациям.

«За последние пять лет украинскими спецслужбами с территорий ДНР и ЛНР похищено сотни людей. Судьба большинства из них неизвестна», — заключил сенатор.

Как рассказала ранее жена Цемаха, его супруга похитили 27 июня. Придя домой, женщина обнаружила разбросанные по квартире вещи, окровавленное полотенце, следы крови на полу, мобильный телефон, ключи и другие вещи. При этом из дома пропали водительские права и военный билет ее мужа.

По распространенной в социальных сетях информации, бывший начальник ПВО 1-й Славянской бригады ДНР был вывезен силовиками с территории республики на инвалидной коляске под действием психотропных веществ через официальный пункт пропуска «Марьинка». Ожидается, что спецслужбы Украины будут добиваться от него признания в причастности к крушению Boeing-777, пишет «Царьград».

Супруга Цемаха также прокомментировала попытку украинских СМИ навязать версию о причастности мужчины к трагедии с малайзийским самолетом. Она уточнила, что в момент трагедии ее муж не был прикомандирован, на должность начальника ПВО города Снежное Цемаха назначили в октябре 2014 года.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что незаконное похищение зенитчика спустя пять лет после крушения МН17 под предлогом его должности, на которой в момент ЧП он не значился, говорит о полном отсутствии доказательств собственной невиновности у Украины.

Как напоминает Infox.ru, самолет Boeing-777 потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

В сентябре прошлого года министерство обороны России обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.