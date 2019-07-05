Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Клинцевич назвал беспределом похищение военнослужащего ДНР украинскими силовиками

35
0 Оставить комментарий

Клинцевич назвал беспределом похищение военнослужащего ДНР украинскими силовиками

Москва, 5 июля. Член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал очередным беспределом похищение украинскими спецслужбами «ценного свидетеля» по делу о крушении Boeing-777 в 2014 году, бывшего командира ПВО города Снежное Владимира Цемаха.

По словам адвоката Романа Гонтарева, зенитчика задержали на территории Донецкой Народной Республики, его оглушили и вывезли под видом парализованного пенсионера на украинскую территорию. Киевские СМИ при этом назвали экс-командира «ценным» свидетелем по делу об авиакатастрофе рейса MH17.

Военнослужащему ДНР предъявили обвинение по части 1 статьи 258-3 УК Украины — «Создание террористической группы или террористической организации».

Клинцевича возмутило произошедшее в Донбассе. Он указал, что теперь из похищенного Цемаха сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) будут выбивать нужные им показания. Сенатор задался вопросом, неужели кто-либо на Украине полагает, что «доказательства», собранные такими способами, будут иметь какой-либо вес.

«Напротив, использование незаконных, а если говорить жестче, фашистских методов ведения следствия, лишь свидетельствует о том, кто реально стоял за сбитым «Боингом». В борьбе за правое дело подобные методы не практикуют», — написал Клинцевич в Facebook.

Сенатор подчеркнул, что его больше всего волнует судьба этого ни в чем не виновного человека, на что, по его мнению, следует обратить внимание правозащитным организациям.

«За последние пять лет украинскими спецслужбами с территорий ДНР и ЛНР похищено сотни людей. Судьба большинства из них неизвестна», — заключил сенатор.

Клинцевич назвал беспределом похищение военнослужащего ДНР украинскими силовиками

Как рассказала ранее жена Цемаха, его супруга похитили 27 июня. Придя домой, женщина обнаружила разбросанные по квартире вещи, окровавленное полотенце, следы крови на полу, мобильный телефон, ключи и другие вещи. При этом из дома пропали водительские права и военный билет ее мужа.

По распространенной в социальных сетях информации, бывший начальник ПВО 1-й Славянской бригады ДНР был вывезен силовиками с территории республики на инвалидной коляске под действием психотропных веществ через официальный пункт пропуска «Марьинка». Ожидается, что спецслужбы Украины будут добиваться от него признания в причастности к крушению Boeing-777, пишет «Царьград».

Супруга Цемаха также прокомментировала попытку украинских СМИ навязать версию о причастности мужчины к трагедии с малайзийским самолетом. Она уточнила, что в момент трагедии ее муж не был прикомандирован, на должность начальника ПВО города Снежное Цемаха назначили в октябре 2014 года.

Клинцевич назвал беспределом похищение военнослужащего ДНР украинскими силовиками

Военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что незаконное похищение зенитчика спустя пять лет после крушения МН17 под предлогом его должности, на которой в момент ЧП он не значился, говорит о полном отсутствии доказательств собственной невиновности у Украины.

Как напоминает Infox.ru, самолет Boeing-777 потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

В сентябре прошлого года министерство обороны России обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров