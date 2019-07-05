В Совфеде объяснили внезапный интерес Украины к Арктике

Москва, 5 июля. Украина внезапно проявила интерес к освоению Арктики, чтобы «куснуть Россию», заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Клинцевич прокомментировал заявление украинского посла в Норвегии Вячеслава Яцюка, который сообщил, что его страна намерена стать арктическим игроком. Он заверил, что этот вопрос был одним из ключевых во время его визита на архипелаг Шпицберген.

Российский сенатор отметил, что никакого участия Украины в освоении Арктики не будет, во всяком случае — в ближайшее время. Он пояснил, что украинским властям сейчас не до этого: им бы разобраться во внутренних делах.

«Что касается заявления посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка, то оно сделано только для того, чтобы «куснуть» Россию, объективно являющуюся основным арктическим игроком», — объяснил Клинцевич.

Он напомнил, что Россия готова сотрудничать в мирном освоении Арктики со всеми государствами.

«Но при всем желании не вижу, чем бы могла быть полезна для этого региона Украина, — добавил он. — Сегодня кроме смуты от нее ничего ждать не приходится».

Напомним, на Украине с 2014 года продолжается гражданская война. Киев начал силовую операцию на юго-востоке против жителей региона, которые отказались поддержать руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота. Обстрелы в Донбассе продолжаются по настоящее время.