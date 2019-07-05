Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй все еще пытается разыграть карту с надуманным отравлением Скрипалей. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль.

Секретные документы на помойке

Как сообщает британский таблоид Daily Star, на автостоянке в северной части Лондона в мусорном баке были найдены секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне.

В мусорном баке оказались тысячи страниц с персональными данными, информацией об оборудовании охранников, подробным изложением обязанностей сотрудников полиции, которые патрулируют периметр лаборатории, а также пароли к компьютерным системам. Документы относятся к разному времени — от начала 1980-х и до конца 2017 года.

«Мы можем подтвердить, что было начато расследование», — цитирует таблоид представителя британского министерства обороны.

Как пишет Daily Star, один из экспертов в сфере разведки назвал найденные документы «мечтой террориста».

Портон-Даун оказался в центре внимания после того, как в марте 2018 года в Солсбери якобы отравили бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лаборатория в Портон-Дауне изучала так называемый яд «Новичок», которым, по версии британских властей, якобы отравили Скрипалей.

Викинуть данные о «Новичке»

По словам Виктории Скрипаль, в Лондоне все никак не могут успокоиться. По ее мнению, данные об отравлении Скрипалей, о вирусе «Новичок», вероятно, были целенаправленно отправлены туда, где их мог найти любой желающий.

«Ну, госпожа Мэй, остался последний месяц, отсидите спокойно. Не сыграла ваша карта со Скрипалями и хватит ее уже разыгрывать. Нет, все равно мы продолжаем тянуть эту карту, находить еще каких-то людей, «руку Кремля» и прочее. Смешно, мол, у нас есть доказательства, но мы их никому не покажем. Теперь давайте все выкинем в мусорный бак, чтобы специально все нашли и все узнали. Почему было, например, не сжечь где-то эти документы? Кроме того, я продолжаю считать, что Сергей Викторович (Скрипаль. — Прим. ФАН) и Юлия находятся в лаборатории в Портон-Дауне. Я так давно считаю и не отказываюсь от своих слов», — заявила Виктория Скрипаль.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта 2018 года. Власти Великобритании бездоказательно обвинили РФ в причастности к инциденту, однако Москва неоднократно выступала с предложением провести совместное расследование. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утверждала, что яд был изготовлен в России, однако в той же лаборатории в Портон-Дауне это опровергли. Россия в свою очередь отвергает все обвинения.

В свою очередь российские дипломаты в посольстве РФ в Великобритании не могут утверждать, что отравленные в Солсбери Скрипали живы.