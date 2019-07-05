Эксперт объяснил необходимость модернизации вертолета Ми-26 для Арктики

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов считает, что Россия давно должна была создать арктическую версию тяжелого вертолета Ми-26.

Ранее генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский сообщил, что Россия создает арктическую версию самого тяжелого серийного вертолета в мире Ми-26Т2В.

«Рабочая конструкторская документация еще не создана, но примерные сроки работ уже определены. Технический облик арктического вертолета Ми-26Т2ВА сформирован, он утвержден ВКС, с Военно-морским флотом мы его еще прорабатываем. Сейчас мы ожидаем от Минобороны тактико-техническое задание. По нашим расчетам, с момента его получения до создания опытного образца пройдет около двух лет», — подчеркнул гендиректор холдинга.

В первую очередь новый вертолет разрабатывается для полетов в прибрежных зонах арктических морей. Для этих целей конструкторы намерены утеплить фюзеляж, оснастить машину системой обогрева основных агрегатов, дополнительными аварийно-спасательными средствами и обогреваемым санузлом.

Так как Ми-26Т2ВА в первую очередь создается для морской авиации, летчики получат специальные костюмы, под которые будет адаптирована кабина вертолета. Новое изделие может выпускаться как в транспортном, так и в десантном исполнении.

Комментируя планы по модернизации знаменитого вертолета, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что руководство холдинга «Вертолеты России» приняло верное решение.

«Я в свое время брал на вооружение эти вертолеты, знаю их и могу сказать следующее: это действительно качественный продукт, у которого отличнейшее соотношение величины, цены и качества. Вертолет обладает великолепной отдачей по возможностям и практически заменяет Ан-12 — военно-транспортный самолет, для которого нужен хороший аэродром, качественная эксплуатация и т.д. А вертолет действительно пригодится для районов крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока», — отметил эксперт.

Стандартная версия Ми-26 может поднять в воздух 20 тонн полезной нагрузки, при том что в ее транспортно-десантном варианте могут разместиться 82 десантника со всем необходимым оборудованием и вооружением. Ми-26 также может использоваться как санитарный вертолет, в котором можно разместить до 60 пациентов на носилках.

«Это универсальный тяжелый вертолет, обладающий высокой степенью экономичности и эффективности. Он способен обеспечивать и жизнедеятельность населения, и работу промышленных производств, вооруженных сил России. Это незаменимые машины, которые могут оперативно обслуживать удаленные территории, транспортировать технику, продукты питания, станки, агрегаты и т. д.», — продолжает Попов.

По словам военного аналитика, в первую очередь модернизация Ми-26 до версии Т2ВА коснется двигательной установки, так как она должна будет работать в очень тяжелых условиях арктической зоны.

«Сегодня качественные новые двигатели появляются, они работают с высокой степенью эффективности по топливной отдаче, по мощностным характеристикам, при том что их штатные габариты сохраняются и, в общем-то, нет необходимости «изобретать велосипед», когда есть хорошая машина мирового уровня. Нам необходим такой вертолет, причем уже давно», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в настоящее время на вооружении армии России стоит арктический Ми-8АМТШ-ВА, который от базовой версии отличается улучшенной теплоизоляцией, новейшим пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием, уникальной системой подогрева двигателей и трансмиссии.