Эрдоган считает, что взрыв в Рейханлы мог быть терактом

Анкара, 5 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что взрыв автомобиля в городе Рейханлы мог быть терактом.

Ранее сообщалось, что произошел взрыв авто в городе Рейханлы, который расположен в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай. Два человека получили смертельные травмы и скончались на месте, еще двух человек доставили в больницу. Здания и объекты инфраструктуры в результате взрыва повреждены не были, сообщает агентство Anadolu.

Турецкий президент проинформировал, что, по предварительным данным, происшествие было связано с террористическом актом, а в транспортном средстве, вероятно, находилась бомба. Трансляцию ведет телеканал NTV.

«Трое погибших в машине были сирийцами. Но пока результатов расследования нет, подождем», — заявил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что грузовик влетел во внешнее ограждение летней резиденции посла РФ в Иране. Транспортное средство перевозило более девяти тонн бетона. Об этом сообщил сотрудник дипмиссии в комментарии корреспонденту ФАН.