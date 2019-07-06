Дамаск, 6 июля. Массовый митинг был проведен на площади Аль-Шухада в районе Дамаска Аль-Набек, люди выступили в поддержку Сирийской Арабской Армии (САА) в ее войне против террористических группировок. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Участники митинга держали сирийские флаги и скандировали лозунги, выражающие их лояльность по отношению к стране, и они стоят на одной линии с сирийской армией, которая доминирует на чемпионатах и ​​жертвует собой ради победы Сирии.

Ряд участников подчеркнули, что они будут стоять вместе с сирийскими военными до окончательной победы над терроризмом, отметив, что благодаря их жертвам безопасность и сохранность вернулись в район Дамаска Аль-Набек.

Мухаммед Джассим Хафез, муфтий города Аль-Набека, сказал, что эффективность этого мероприятия является подтверждением, что народ неравнодушен к агрессии против Сирии, указывая на то, что цель мероприятия — послать миру сигнал о том, что Сирия будет оставаться стойкой против всех заговоров, с которыми она сталкивается, сирийская армия будет биться до освобождения последнего дюйма.

Сауд Зейтун Мохтар отметил, что жители Каламуна в своих городах и деревнях являются солдатами своей родины и помогают сирийской арабской армии в ее героических битвах с терроризмом, а также добавил, что искра первой победы над терроризмом началась с Каламуна, и террористические организации начали уменьшаться.

Со своей стороны жители района Аль-Набек, стоящие за бойцами Сирийской Арабской Армии (САА), выразили свою решимость биться до полного освобождения всей сирийской территории от терроризма и защиты страны. Они также выразили готовность жертвовать собой во имя единства и независимости Сирии.