Появилось видео задержания сбежавшей с 20 млн рублей кассирши

Москва, 5 июля. Оперативное видео, на кадрах которого запечатлено задержание кассира банка Луизы Хайруллиной в Казани, появилось на сайте МВД России. Женщину подозревают в хищении более 20 миллионов рублей из банка, в котором она работала, в городе Салават в Башкирии.

На видеозаписи запечатлен дом, в одной из квартир которого прошло задержание Хайруллиной. Судя по кадрам видео, женщина не стала отвечать на вопросы сотрудников правоохранительных органов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что похищенных денег в квартире, где задержали подозреваемую, следователи не обнаружили.

«Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств», — сообщила Волк.

Ранее отец подозреваемой рассказал, что его зять — заядлый игроман и задолжал крупную сумму денег кредиторам.

Напомним, представитель банка обратился в полицию 27 мая. Он сообщил, что из банковской кассы пропали денежные средства на сумму более 20 миллионов рублей. Как передает «Царьград», подозреваемая в хищении кассир Луиза Хайруллина сбежала из Салавата вместе с мужем и детьми.

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ РФ установили, что сбежавшая подозреваемая вместе с семьей скрывается в Казани. В четверг ее задержали на съемной квартире.