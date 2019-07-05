Погибшие в Североморске моряки будут похоронены в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 июля. Погибшие на глубоководном аппарате в Североморске моряки-подводники будут похоронены на Серафимовском кладбище в Петербурге, сообщил председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ Игорь Курдин.

Автором мемориала на месте захоронения погибших в Баренцевом море подводников станет Геннадий Пейчев, который создал памятник «Курску». Мастер уже работает над эскизным проектом.

«Принято решение о том, что все 14 человек будут похоронены на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск», — приводит слова Курдина РИА Новости.

Трагедия произошла 1 июля. Как сообщили в министерстве обороны, на научно-исследовательском глубоководном аппарате во время батиметрических измерений произошел пожар. Очаг возгорания был ликвидирован, однако жертв избежать не удалось — погибли 14 моряков.

Экипаж глубоководного аппарата первым из горящего отсека эвакуировал гражданский представитель промышленности. За ним моряки задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. Среди погибших семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Двое из них были Героями России.

4 июля президент России Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к государственным наградам.