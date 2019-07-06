Путин встретился с Папой Римским. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Путин встретился с Папой Две страны за один визит — штатная программа российского президента. Такая уж специфика Вечного города, где как в русской матрешке прячется государство в государстве. Во время своего рабочего визита в Италию Владимир Путин сначала встретился с Папой Франциском в Ватикане. Лидер «третьего Рима», как называют Москву, поговорил с понтификом о ситуации в Сирии, на Украине и Венесуэле, о защите христиан на Ближнем Востоке, о непростых межцерковных отношениях, о традиционных ценностях, которые спасут мир, о культурных связях. О том, что они нерушимы, красноречиво заявил один из даров главе католической церкви: Владимир Путин преподнес Франциску диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о жизни легендарного художника Микеланджело. Приключения итальянцев в России и наоборот — реальность нашего времени. Туризм и торговля — сильные стороны интернационального альянса, о чем глава государства российского заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Лидеры стран обсудили сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах. Россия — крупнейший экспортер газа на итальянский рынок, Рим — выгодный инвестор по целому спектру направлений от энергетики до медицины. «В числе крупных проектов — промышленная кооперация. Отмечу строительство завода по производству аммиака в Ленинградской области, который введен в эксплуатацию месяц назад. Инвестиции составили миллиард долларов. На полную мощность выходят российско-итальянское предприятие по изготовлению электродвигателей в Челябинске», — отметил Владимир Путин. Несмотря на европейские санкции, которые до сих пор, как вериги, связывают Рим и Москву, отношения двух стран Путин и Конте описали как превосходные. Итальянский премьер отметил: политика ограничений не идет на пользу никому. «Мы считаем, что санкционный режим будет иметь переходной характер, и Италия, как страна, будет работать для того, чтобы создались предпосылки для преодоления этого состояния взаимоотношений между Италией и Россией, Евросоюзом и Россией. Это уже такое состояние, которое не играет в пользу России, в пользу Евросоюза, в пользу Италии, которая иначе смогла бы улучшить свои экономические и торговые отношения», — сказал Джузеппе Конте. Президент нашей страны надеется, что именно Италия исцелит Европу от русофобии и станет посредником в принятии решения об отмене пресловутых санкций. Переговоры на Апеннинах российский лидер назвал деловыми и конструктивными. А после официальной программы визита Владимир Путин увиделся со своим давним другом, 82-летним Сильвио Берлускони. Экс-премьер и председатель партии «Вперед, Италия» смог пообщаться с российским приятелем буквально «налету», уже в аэропорту Рима перед возвращением Путина в Москву.

Трамп посетил КНДР «Удивительная», «замечательная», «историческая»… И это все о ней — о встрече американского президента с лидером КНДР. Столь лестными эпитетами очередные переговоры наградили сами Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Позитивный настрой хозяина Белого дома вполне понятен: накануне на полях саммита G20 политик продуктивно побеседовал, как выразился, с «прекрасным парнем» Владимиром Путиным, а тут еще и в историю вошел как первый лидер Штатов, ступивший на землю Северной Кореи. Перешел границу Трамп вполне легально. Да и границы дозволенного в общении с товарищем Ыном не нарушил. Руководители Вашингтона и Пхеньяна встретились у демаркационной линии Корейского полуострова. Забор из колючей проволоки разделяет один народ на восточных Монтекки и Капулетти. По сути, Северная и Южная Кореи — это образ двуполярного мира с его диаметрально противоположными идеологиями. Но нужно как-то договариваться. Не случайно Трамп привел на встречу своего «кузнеца» президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. На повестке дня — ослабление напряженности на полуострове, прекращение постыдных отношений между двумя странами и возможность кардинального поворота в двусторонней риторике. Москва такие шаги одобряет. «Президент Путин и российская сторона в целом достаточно последовательно призывают все заинтересованные стороны к сдержанности и конструктивизму, и к шагам, которые не загоняли бы стороны в угол. Что касается самой встречи, то, безусловно, ее можно приветствовать, мы готовы приветствовать любые шаги и любые встречи, которые ведут к снижению напряженности на Корейском полуострове и приближают нас к денуклеаризации в этом регионе», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Создание зоны, свободной от ядерного оружия — больная мозоль в диалоге США и КНДР. Ранее неподдающийся Ким Чен Ын не собирался играть в поддавки с Вашингтоном, то бишь рисковать безопасностью собственной державы в угоду дядюшке Сэму. Первая встреча антагонистов в этом году на саммите в Ханое завершилась полным провалом. Но теперь между ними тает лед. Уста Трампа вновь вещают о «хорошей сделке»: если Пхеньян на время переговоров замораживает свою ядерную программу, Штаты прекращают санкционный прессинг. 1:1. В своем Twitter глава американского государства уже намекнул на новое «свидание» с лидером КНДР. Ким Чен Ын пригласил заокеанского гостя в Пхеньян, ну, а мистер президент — в свои родные пенаты. Похоже, Трамп наконец-то осознал, что голливудская улыбка в общении с оппонентами намного эффективнее кулачных боев.

Канада «поможет» Украине Почувствовал себя, как дома: президент Украины Владимир Зеленский пообщался на «ридной мове» с канадцами. Под флагом с красным кленовым листом в северо-американской стране живет и здравствует самая большая украинская диаспора в мире, если не брать в расчет Россию — 1,2 млн человек. Поэтому и общий язык с Канадой киевскому гостю найти несложно. Оттава поможет нарастить Киеву милитаристского жирка. Теперь Украина в списке стран, которым позволительно делать такие закупки. Владимир Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо также договорились о поставке бронетехники. Ну, если это будет что-то в духе бэушных американских «Джавелинов», то деньги выброшены на ветер! Но без западного финансирования Украина в любом случае не останется: в течение шести лет Канада выделит своему заокеанскому другу более 19 млн долларов на так называемые «демократические реформы». По словам Трюдо, это поможет «улучшить качество жизни украинцев». Однако за такой словесной ширмой скрывается финансирование демографических экспериментов. Копнуть глубже — поддержка ЛГБТ-сообщества. Как в песне: «все станет вокруг голубым и зеленым», и жизнь потечет по… либеральным законам. А вот жителей Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами столь «радужные» перспективы не ожидают: в знак солидарности с официальным Киевом власти Канады не будут впускать в страну «сепаратистов». Владимир Зеленский рассказал канадскому премьеру о своем видении ситуации на юго-востоке Украины. Глава государства отметил, что наиболее «действенный» инструмент для решения конфликта — продолжение санкционной политики по отношению к России. Ну, это мы, допустим, уже слышали из уст предыдущего киевского оратора. Как слышали и о необходимости сбора средств с миру по нитке для восстановления Донбасса. На конференции в Торонто Зе-президент заявил, что для этой цели потребуется не менее 10 млрд евро. Вопрос будет обсуждаться с иностранными инвесторами уже этой осенью на форуме в Мариуполе. Получается, одной рукой Киев вооружает ВСУ, которые планомерно уничтожают юго-восток Украины, а другой просят милостыню у всей планеты на возрождение ДНР и ЛНР. Не иначе, как раздвоением личности, такую политику не назовешь.

Новый спикер Европарламента Новая метла по-старому метет: избранный на этой неделе спикер Европарламента, судя по всему, не собирается воевать с антироссийскими санкциями. Казалось бы, у итальянского политика, журналиста Давида-Марии Сассоли должен быть незамыленный взгляд на отношения с Москвой. Но, увы и ах. 63-летний социал-демократ и сторонник левых идеалов Сассоли, к слову, недруг Берлускони со стажем, поет в одной тональности с дружным европейским хором. Новоиспеченный спикер отметил, что никаких предложений по пересмотру уже принятых решений не поступало. В любом случае у Европарламента полномочий «казнить нельзя помиловать» нет, ведь утверждает «черный список» Совет ЕС. Евросоюз продлил санкции против России до 31 января следующего года. Это решение единогласно поддержали все лидеры Евросоюза. Ограничительные меры касаются энергетической, оборонной, финансовой сфер экономики. В МИД России уже неоднократно заявляли, что это неконструктивные и незаконные игры Совета Европы. Возможно, новый спикер Европарламента все же прислушается к голосу Москвы и задаст в ее диалоге со Старым Светом новую тональность? Пост «дирижера» Европарламента Сассоли будет занимать чуть более двух с половиной лет.