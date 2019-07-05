В «Единой России» возмущены попытками ЛДПР дискредитировать выборы в Петербурге

Москва, 5 июля. Депутаты от «Единой России» обратились к лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому и вице-спикеру Госдумы Игорю Лебедеву с письмом, в котором выразили возмущение попытками либерал-демократов дискредитировать ход выборов губернатора Санкт-Петербурга.

В письме, которое оказалось в распоряжении издания «Газета.Ru», представители «Единой России» назвали выпады со стороны ЛДПР безответственными и откровенно хамскими. Также отмечается, что либерал-демократы безосновательно обвиняют исполнительную власть Петербурга в неких «попытках помешать» кандидату от партии Жириновского принимать участие в избирательной кампании. В «Единой России» напомнили, что 113 депутатов от ЕР отдали свои подписи в поддержку кандидата от ЛДПР Олега Капитанова, зная, что «столь маленькая и политически незначительная» в Петербурге партия не сможет самостоятельно собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов.

«Это был жест доброй воли», — отметили представители «Единой России».

В письме депутаты ЕР призвали Владимира Жириновского извиниться за «истеричные письма», в которых он жонглирует священными для каждого петербуржца и ленинградца понятиями. Всего под документом стоят подписи 38 человек.

Как отметил Сергей Завалин из ГМО «Нарвский округ», который подписал письмо, политик такого уровня как лидер партии должен соблюдать этические нормы.

«Владимир Вольфович — опытный политик, но в этой ситуации он перешел границы возможного, если говорить о ряде его высказываний», — сказал Завалин в комментарии изданию.

Он считает, что предпринятая Жириновским попытка дискредитировать исполнительную власть Петербурга провалилась. Кроме того, такое поведение лидера ЛДПР наносит урон и самой партии либерал-демократов. Завалин добавил: не стоит скатываться в крайности и переходить на оскорбления, так как «ругани и так хватает, необходима консолидация».

Сергей Завалин подчеркнул, что выборы главы города являются непростым делом. Он напомнил, что в России — равные возможности для всех выбирать и быть выбранным. Кроме того, для избирательного процесса важна состязательность.

«Олег Капитанов в бытность работы в Законодательном собрании зарекомендовал себя современным молодым политиком, креативным. Не знаю, почему такая реакция последовала со стороны ЛДПР. Жириновский должен быть рад, что члена его партии выдвинули на такую должность, и при этом учитывали не политическую принадлежность, а именно профессиональные качества Капитанова», — сказал Сергей Завалин.

Он подчеркнул: мысли о том, что ситуация с Капитановым могла быть якобы смоделирована заранее, не имеют ничего общего с реальностью. Представитель «Единой России» отметил, что предложение главы Петербурга Александра Беглова Олегу Капитанову — это не слабость, а следование принципу вовлечения молодежи в управленческие кадры.

«Это сильный ход Беглова. Капитанова не предлагают отодвинуть или нейтрализовать, а, наоборот, выдвигают «на линию огня», — считает Завалин.

Напомним, глава регионального отделения партии ЛДПР в Петербурге Олег Капитанов, перешедший по предложению Беглова в Смольный на пост главы комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города, заявил, что приостанавливает членство в партии.

Эксперты считают, что в «отповедях» Жириновского по ситуации с Капитановым логики нет. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский считает, что этот случай — столкновение конструктивных интересов с борьбой за политическое влияние и капитализацией бренда партии.

По мнению Потуремского, Беглов предложил Капитанову — «толковому депутату Закса с толковой программой» — реализовывать свои предложения в исполнительной власти. С точки зрения интересов горожан, считает эксперт, это замечательно.

«Вместо бессодержательной неконструктивной борьбы — ведь кандидату от ЛДПР не хватит политического веса тягаться с Бегловым — находится оптимальное решение, устраивающее все стороны… Но вот федеральный партийный центр ЛДПР, который как бы говорит: смотрите, какие мы серьезные конкуренты. Поэтому заявление ЛДПР – не более, чем попытка зафиксировать свою значимость, а конструктивного в их поведении нет ничего», — резюмировал эксперт.

Ранее Владимир Жириновский потребовал от Олега Капитанова — приглашенного на работу в Смольный и приостановившего свое членство в ЛДПР — отказаться от должности и продолжить предвыборную борьбу. Эту информационную кампанию против исполнительной власти Петербурга подхватил сын Жириновского — вице-спикер Госдумы и функционер ЛДПР Игорь Лебедев. Он назвал отказ Капитанова от борьбы за губернаторское кресло «политическим фарсом».

Напомним, изначально Олег Капитанов планировал бороться за губернаторский пост на выборах в Петербурге, которые состоятся осенью 2019 года. Собрать подписи муниципальных депутатов ему помог Александр Беглов. Однако Капитанов, думая о благе родного города и трезво оценивая свои силы, принял решение отказаться от участия в выборах. Он принял предложение Беглова войти в команду Смольного в качестве главы комитета по межнациональным отношениям.

Депутат Госдумы Виталий Милонов написал открытое письмо руководству ЛДПР, в котором посоветовал партии прекратить искать виноватых в решении Олега Капитонова. Он посоветовал Жириновскому и Лебедеву не расстраиваться по этому поводу.