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СМИ узнали, что у нового главы Донецкой области есть брат-ополченец

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Украинские СМИ сообщили, что у назначенного Зеленским главы Донецкой область есть брат в ДНР

Киев, 5 июля. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область, где лично представил назначенного им нового главу региона Павла Кириленко. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба украинского лидера.

Там же появился и указ о назначении Кириленко на должность руководителя Донецкой области также был опубликован на сайте президента. В пресс-службе Зеленского добавили, что поездка украинского лидера была приурочена к пятой годовщине освобождения Славянска и Краматорска.

Кириленко 33 года. Он родился в Донецкой области, имеет звание подполковника юстиции. До назначения на новую должность был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.

Издание «Украинская правда» утверждает, что у Кириленко есть брат-ополченец. И сейчас он якобы работает оперативником в министерстве гражданской безопасности Донецкой Народной Республики. В качестве источника этих данных газета использует данные о собственности, опубликованные на одиозном сайте «Миротворец».

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