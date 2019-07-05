Чатланитет и кин-дза-дзмараульность. Роман Носиков о позоре Украины и унижении Грузии

Сегодня у нас грустная тема. Придется говорить о подлости, пошлости, жадности и предательстве. Иными словами, наш разговор будет вестись о таком позорном явлении, как постсоветское европейство.

Поводом послужат не грузинские волнения, хотя их тоже надо иметь в виду, а очередной акт позорной клоунады на Украине, именуемый «судом над Вышинским».

Если кто-то не следил, упустил, забыл — напоминаю. Кирилл Вышинский — украинско-российский журналист, арестованный Службой безопасности Украины по обвинению в государственной измене за то, что Россия построила Крымский мост. Вышинскому вменяются в вину «пророссийские публикации», «оправдание аннексии Крыма», российские награды и найденные у него при обыске георгиевские ленточки.

Кстати, в Грузии российских туристов колошматят тоже за георгиевские ленточки.

То и другое суть проявления специфического постсоветского суверенитета вида «панування во своей сторонци». Оно выражается также в лозунгах «Украина для украинцев», «Пам'ятай чужинець — здесь хозяин украинец» и «Грузия для грузин».

«Они будут на четвереньках ползать»

Нам всегда казалось странным это сочетание напыщенности, чванливости, русофобии и шовинизма — с пресмыкательством перед заграницей. С улицами имени Джона Маккейна, коленопреклонением генералов перед иностранным послом, иноземным чиновником в кресле президента и т. д.

Но ничего странного в этом нет. Это не ошибка системы, не флуктуация и не случайность. Это неотъемлемая часть политической культуры в механизме обеспечения национального суверенитета новой европейской нации.

При изучении этого особого рода суверенитета я долго пытался найти яркое название, выражающее его суть. И нашел. По иронии судьбы, терминология взята из творчества великого грузинского режиссера Георгия Данелии, который уже в 1986 году отлично понимал, что происходит и к чему все идет.

Я назвал это «чатланитет» и «кин-дза-дзмараульность». Наиболее точное содержание того и другого передает следующий отрывок из фильма Данелии:

«— Мы месяц по Галактике «маму» попоем — и планета у нас в кармане. А еще месяц — и воздух купим. У кого воздуха нет, все сюда насыпятся. Воздух наш.

— Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать!

— Зачем?

— Удовольствие получать.

— А какое в этом удовольствие?

— Молодой еще…»

Чатланитет — это суверенитет, созданный и поддерживаемый для «панування». То есть для ритуального унижения нетитульных наций в соответствии со свежепридуманными древними традициями кин-дза-дзмараульной культуры.

Но чатланитет должен быть чем-то обеспечен. Необходим силовой ресурс, гарантирующий доминирование «гидной нации» и защищающий от попыток «пацаков» что-либо изменить.

Однако этого ресурса внутри кин-дза-дзмараульной страны нет. Поэтому добывать его себе приходится через внешние покровительства: ползание перед покровителем на коленях, исполнение ему «мамы», переименование в его честь улиц, целование его в розовые ягодицы.

Таким образом и возникает маховик панування, или круговорот унижения: чтобы унижать кого-то, надо сперва заслужить это собственным унижением.

Маховик панування

Нам это может показаться очередной незалежной глупостью. Большинство из нас не понимают в принципе, как так можно и зачем это нужно. А на самом деле все в высшей степени логично. Политика и культура — это надстройка, которая обслуживает базис — производственные отношения, складывающиеся в процессе приобретения материальных благ.

«Ватная», как ее называют в Киеве, культура связана с индустриальным производством. Это культура труда — зачастую тяжелого, некомфортного, грязного: бурения, варки стали, сидения в окопе. Это культура суверенных стран, опирающихся на свои силы и вкалывающих в поте лица.

Наличие тяжело достижимой цели мобилизует и объединяет. Строители Крымского моста (того самого, что «невозможно построить»), среди которых были люди самых разных национальностей, носили ватники и каски. Они говорили по-русски не потому, что их принудили к этому русские эксплуататоры, фанаты касок и телогреек, а потому что это было для них самым удобным и логичным решением, чтобы совместными усилиями добиться общей цели.

Культура же кин-дза-дзмараульной вышиванки — это о крестьянском празднике. В ее базисе лежит такой экономический процесс, как распределение ранее произведенного. По-простонародному — дележ краденого. При нем не требуется объединяться и договариваться. Напротив, дележ требует разбиться на банды со своими шевронами у каждой и обосновать, почему все должно принадлежать тебе. И самый простой способ тут — быть носителем самой-пресамой украинской вышиванки, самых-пресамых грузинских газырей и, конечно, говорить на самом-пресамом певучем языке.

Именно отсюда — хроническое презрение вышиваночников к рабочим и шахтерам. Потому что вор всегда презирает того, чье имущество делит: «Мы не сеем и не пашем!» Война же за «территориальную целостность» хоть на Украине, хоть в Грузии — это всего лишь борьба носителей кин-дза-дзмараульной культуры за сохранение базы для грабежа.

Правда, в процессе дележа все достается коломойским, порошенкам, саакашвили и иванишвили, а вовсе не тем, кто рвет за них глотку. Но и у этих есть утешение помимо того, что им перепадают крохи: они могут унижать своих «неправильных» сограждан и видеть, что им хуже, чем «правильным». Все, что для этого нужно, — сохранять и подчеркивать свою лояльность к победившей группе и внешнему покровителю.

Поэтому перед каждым погромом или войной за сохранение чатланитета кин-дза-дзмараульная нация сперва ходит факельными маршами, а затем вдруг исполняет что-то удивительно унизительное для человеческого достоинства — бухается на колени перед заокеанским начальством. После чего утешает себя актом ритуального доминирования над кем-то еще — как в случае суда над Вышинским.

Этот маховик панування нельзя остановить. Он вращается все быстрее и быстрее, генерируя зрады и перемоги одну за другой. Его невозможно реформировать. Его можно только разбить.